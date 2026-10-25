La rivoluzione sui voli low cost di cui nessuno parla ▷ “Entro un anno cambieranno le regole”

Il regolamento Ue 2026/2202 sui diritti dei passeggeri aerei, pubblicato in Gazzetta ufficiale a inizio ottobre, aggiorna dopo 13 anni di trattative le regole del 2004. Prevede il bagaglio a mano gratuito fino a 40x30x15 centimetri e il rimborso entro sette giorni, con il voucher che non potrà più essere imposto. Le norme saranno applicabili dal 23 ottobre 2027. Ne ha parlato ad Astrea il direttore Diritti del Passeggero di ENAC, Mark De Laurentiis.

Un anno di transizione

Fino all’applicazione del regolamento restano valide le regole attuali, e la struttura di vigilanza dell’ente prosegue il suo lavoro. “Tra l’altro possiamo contare anche su più di 100 ispettori dislocati presso gli aeroporti italiani”, sottolinea De Laurentiis, per il quale in questa fase è decisiva la corretta informazione ai passeggeri.

Sulle possibili contromosse delle compagnie low cost, che potrebbero ritoccare le tariffe base, la risposta è netta: “Ci proveranno sicuramente a trovare qualche nuovo escamotage, qualche nuovo espediente, però diciamo che una volta entrata in vigore la norma è chiaro che dovranno necessariamente conformarsi, pena l’irrogazione delle sanzioni di cui ENAC appunto ha la titolarità in questo caso.” Il direttore richiama poi il regolamento 1008/2008 sulla trasparenza dei prezzi: “Le compagnie aeree sono obbligate, questo già da tempo, a illustrare, a rappresentare in modo chiaro, trasparente e diretto tutte le componenti di costo che vanno a comporre poi il prezzo finale del biglietto.”

No-show e rimborsi

Il divieto di cancellare il volo di ritorno se non si usa quello di andata è una misura che l’Italia ha spinto a Bruxelles. “E questa, per esempio, è una delle regole che noi come Italia abbiamo fortemente sostenuto sin dall’inizio, perché la riteniamo una norma di buon senso e di equità”, dichiara l’ospite.

Diverso il caso dei tempi di rimborso: “Come Italia eravamo favorevoli anche ad un lasso temporale un po’ più, diciamo, flessibile”, ammette De Laurentiis, ricordando che alla fine è stato fissato il termine di sette giorni. E sulle conseguenze per i vettori: “Le compagnie dovranno necessariamente adeguarsi in termini anche di personale per poter far fronte a questo nuovo termine normativo.”