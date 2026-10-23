L’ottava giornata di Serie A si apre con Inter e Lazio in testa a quota 19 punti, seguite dalla Roma a 17 e dal Milan a 15. Il confronto tra Napoli e Roma sarà il big match del sabato, mentre le due capoliste ospiteranno Parma e Fiorentina. Juventus e Atalanta cercano invece una risposta dopo le sconfitte dell’ultimo turno.

Dopo l’anticipo del venerdì tra Torino e Monza, il programma delle big comincerà sabato alle 18:00 con Napoli-Roma. Gli azzurri di Allegri devono riscattare la sconfitta per 1-0 sul campo del Venezia, che li ha lasciati a quota 10 punti, già a nove lunghezze dalla vetta. La squadra di Gasperini arriva invece dal 2-0 contro il Genoa e cerca un successo al Maradona per mettere pressione alle due capolista.

Alle 20:45 toccherà alla Lazio, che riceverà il Parma all’Olimpico. Il netto 3-0 sul campo della Juventus ha confermato l’ottimo avvio dei biancocelesti, ancora primi insieme all’Inter. L’obiettivo è dare continuità alla vittoria di Torino contro un Parma reduce da due pesanti sconfitte: prima con i nerazzurri, poi in casa contro il Torino, entrambe per 3-0.

Domenica alle 12:30 sarà la volta di Inter-Fiorentina. La squadra di Chivu arriva dal 3-1 in rimonta a Bologna, sesta vittoria nelle prime sette giornate, e vuole difendere il primato. A San Siro si presenterà una Fiorentina in difficoltà, ferma a quattro punti dopo la sconfitta interna per 3-1 contro il Como.

Alle 15:00 l’Atalanta ospiterà il Frosinone. Dopo il 3-2 subito contro il Milan, la squadra di Sarri cerca i tre punti per ripartire e migliorare una classifica che la vede ancora a quota 9. Di fronte troverà però un avversario rinfrancato dal successo per 4-2 sul Sassuolo.

Alle 18:00 la Juventus sarà impegnata sul campo del Lecce. Lo 0-3 contro la Lazio ha lasciato i bianconeri a quota 11, a otto punti dalla coppia di testa: serve una vittoria per evitare che il distacco aumenti ancora. I salentini arrivano invece dal convincente 3-0 in trasferta contro l’Udinese.

A chiudere la giornata sarà proprio Udinese-Milan, domenica alle 20:45. I rossoneri, ancora imbattuti in campionato, cercano un altro successo dopo il 3-2 sull’Atalanta per restare vicini alle prime posizioni. I friulani devono reagire alla sconfitta con il Lecce davanti al proprio pubblico.

Ecco i pronostici delle nostre ‘Teste di Calcio’ sui match delle big della Serie A: