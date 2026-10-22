Lazio, duro scontro Melli-Vocalelli: “Ci sarà un motivo se dici queste cose”

La Lazio di Gattuso ha 19 punti dopo sette giornate, con sei vittorie e un pareggio, gli stessi dell’Inter. Eppure l’Olimpico resta semivuoto per la protesta contro Claudio Lotito: nelle prime gare interne la media è stata di 8.279 spettatori, con un riempimento dell’11,72%. Il ds Fabiani ha chiesto una tregua, ammettendo che lo stadio vuoto è “un po’ come una sconfitta“. Le frange organizzate hanno risposto di no. Il tema ha acceso lo scontro tra Franco Melli e Alessandro Vocalelli a Radio Radio Lo Sport.

Il “mondo capovolto“ di Melli

La classifica smentisce chi pronosticava il disastro. Con una squadra “senza soldi” eppure davanti a tutti, per Franco Melli lo scenario è rovesciato e dovrebbe cambiare l’atteggiamento della piazza: “dovrebbero andare in ginocchio a Formello, in pellegrinaggio ci vorrebbero andare“. Qualunque presidente, dopo “gli insulti, il disprezzo, le minacce“, secondo lui si difenderebbe.

Anche la difesa di Fabiani ha una radice precisa: era stato bollato come “un deficiente“, così come Gattuso era “uno scappato di casa“, e i giudizi si sono rivelati sbagliati.

Vocalelli: la protesta è una scelta legittima

Il fronte opposto non contesta il risultato sportivo ma la lettura che ne viene data. Per Vocalelli difendere Lotito e allo stesso tempo prendere in giro chi protesta significa non cogliere le ragioni dei tifosi. La contestazione ha una forma precisa, l’assenza dagli spalti: “i tifosi della Lazio si difendono non andando allo stadio, sono liberi di farlo“. Da qui il rilievo a Melli, che comprende il presidente ma non chi lo contesta: “capisci Lotito, non capisci i tifosi della Lazio“.

Ascolta lo scontro integrale sul canale YouTube di Radio Radio Lo Sport