Como-Manchester United finisce 4-1, e al Sinigaglia è una serata che i lariani ricorderanno a lungo. La squadra di Fabregas ha dominato i red devils dall’inizio alla fine, rispondendo con una prestazione di personalità alla sconfitta di Rotterdam con il Feyenoord. Dopo il 4-1 al Lipsia alla prima giornata, il Como porta così a due le vittorie su due nelle gare casalinghe di questa Champions. Lo United esce dal lago con una sconfitta pesante e un solo gol, arrivato a partita ormai chiusa.

Paz dopo due minuti, United in confusione

La partita si decide praticamente subito. Passano due minuti e Nico Paz si accentra e con un gran sinistro fulmina Lammens. Il Como gioca bene e va vicino al raddoppio con Douvikas, mentre lo United appare disordinato e senza idee. Il primo tempo finisce 1-0, ma il punteggio è persino stretto per quanto si è visto.

La ripresa: Douvikas, ancora Paz e Ramon

Il secondo tempo si apre come il primo. Al 49′ c’è un’altra ripartenza veloce del Como: Paz serve Douvikas, che in area di prima intenzione firma il 2-0. All’ora di gioco, al 57′, Paz timbra la sua doppietta personale e porta i padroni di casa sul 3-0. Il poker arriva al 76′ con Jacobo Ramon, che segna da pochi passi e completa la serata di gloria dei lariani. Nel finale, al 91′, Zirkzee accorcia per lo United: è soltanto il gol della bandiera.

I numeri e la lettura della partita

Il possesso è del Como al 56% contro il 44%, e i tiri totali sono sostanzialmente pari (12 a 13). A fare la differenza è la precisione: i padroni di casa hanno inquadrato lo specchio 9 volte contro le 4 degli ospiti. Lo United ha anche chiuso con tre ammoniti contro uno. Sono i numeri di una squadra che ha colpito ogni volta che ha trovato spazio, mentre l’avversario, pur producendo qualche tiro, è sembrato non riconoscersi.

Cosa cambia in classifica

Per il Como la vittoria vale tre punti pesanti e un’ulteriore spinta di fiducia: il prossimo impegno è la trasferta in casa del Lens, mercoledì 4 novembre. Per Zirkzee e compagni la strada si fa invece in salita, e servirà un’altra faccia già dalla prossima gara.