Un agente di polizia ferito, uno scudo sottratto alle forze dell’ordine e diversi minuti di violenti scontri sugli spalti: è il bilancio deprecabile dei disordini scoppiati durante Roma-Slovan Bratislava, nel settore ospiti dello Stadio Olimpico. Mentre sul campo i giallorossi si avviavano verso la vittoria per 4-0.

Gli incidenti si sono verificati nel secondo tempo, poco prima della quarta rete romanista firmata da Donyell Malen. Una situazione degenerata rapidamente, che ha richiesto l’intervento degli agenti in tenuta antisommossa per impedire che gli ultras slovacchi raggiungessero il settore occupato dai sostenitori della Roma.

Roma-Slovan Bratislava, agente ferito negli scontri: cosa è successo nel settore ospiti

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni tifosi dello Slovan Bratislava avrebbero tentato di forzare le barriere di separazione per raggiungere i tifosi della Roma seduti nella vicina Curva Nord. Il tentativo è stato accompagnato dal lancio di oggetti e da ripetuti calci contro le vetrate divisorie.

L’intervento della polizia ha provocato una violenta reazione da parte di alcuni ultras ospiti, dando origine a scontri proseguiti per circa dieci minuti.

Durante i disordini un poliziotto è rimasto lievemente ferito ed è stato accompagnato fuori dallo stadio dal personale sanitario del 118 per ricevere assistenza. Nel corso degli stessi incidenti, alcuni tifosi sono inoltre riusciti a sottrarre uno scudo protettivo a un agente. Scagliandolo successivamente verso il settore occupato dai romanisti.

Soltanto dopo diversi minuti le forze dell’ordine sono riuscite a riportare la situazione sotto controllo. Già prima della partita si erano registrati alcuni momenti di tensione tra gruppi delle due tifoserie, anche in quel caso con un intervento della polizia.