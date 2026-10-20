Roma–Slovan Bratislava 4-0, la stoccata di Ferrajolo “A botta calda”: “Mora? Vi dico la mia…”

La Roma travolge lo Slovan Bratislava per 4-0 e ritrova il sorriso in Champions League dopo la dolorosa rimonta subita contro il Real Madrid. Una serata praticamente senza storia per la squadra di Gian Piero Gasperini, che conquista tre punti preziosi e migliora sensibilmente la propria differenza reti.

A Radio Radio Lo Sport, nel consueto commento “A botta calda”, Luigi Ferrajolo ha riconosciuto i meriti dei giallorossi, invitando però a non lasciarsi trascinare troppo dall’entusiasmo.

“È difficile a livello di Champions trovare degli avversari così modesti e dominare una partita come l’ha dominata la Roma. Ha fatto quattro gol e poteva farne altri quattro, senza esagerare”.

Una vittoria importante, dunque, ma contro una formazione incapace di mettere realmente alla prova la squadra di Gasperini. “Non tiriamo troppe conclusioni da una partita che ha detto poco”, è l’avvertimento di Ferrajolo.

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