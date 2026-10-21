L’ISS richiamò Frasca sugli effetti avversi ▷ Buonguerrieri: “Siamo di fronte a prove di censura”

La Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid ha ascoltato Loredana Frasca, ricercatrice senior dell’Istituto superiore di sanità e tra le autrici di una review sugli eventi avversi dei vaccini anti-Covid pubblicata sulla rivista Pathogen. Sul lavoro l’ISS aveva preso le distanze con una nota ufficiale, precisando che non rappresentava la posizione dell’Istituto e definendolo un’analisi parziale. Le opposizioni, da parte loro, hanno più volte contestato la conduzione dei lavori della Commissione.

Il caso Frasca

“Per la prima volta nella sua carriera ha subito una lettera di richiamo per aver fatto banalmente il suo lavoro”. Così Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Covid, in diretta ai nostri microfoni. Alla domanda sui motivi delle critiche allo studio, riferisce, la risposta ottenuta sarebbe stata una sola: “il contenuto era troppo delicato per il pubblico”.

Per l’esponente di FdI il quadro è netto: “Qui non siamo di fronte alla scienza, qui siamo di fronte ad una dittatura, e me ne assumo tutta la responsabilità”. Un giudizio politico, che arriva dopo che Buonguerrieri ha collegato la vicenda a un’opera di “insabbiamento che non ha precedenti nella storia della Repubblica Italiana”.

Le assenze e le prossime audizioni

Sull’assenza dei gruppi di opposizione durante le audizioni, la deputata non ha dubbi: “Loro sono molto coerenti con se stessi, vengono soltanto quando c’è da difendere la loro narrativa”.

Sul calendario dei lavori, intanto, Buonguerrieri anticipa che sono in preparazione le convocazioni di due ex protagonisti della gestione dell’emergenza: “nelle prossime settimane sentiremo sia Speranza che Conte”, con sedute da sette-otto ore, collocate in giornate libere dai lavori d’Aula.

La linea, spiega, resta quella dichiarata fin dall’inizio: “Noi dobbiamo andare fino in fondo perché è una questione di giustizia nei confronti di tutti, di tutti gli italiani”.