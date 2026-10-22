RODRIGUEZ: “QUESTO È UN ANNO SENZA RITORNO…” – La Virtus Roma è sola in testa nel girone B della Serie B Nazionale. Il successo per 76-62 sulla Scandone Avellino, nel recupero della prima giornata, porta i capitolini a otto punti, con quattro vittorie in altrettante partite nella terza divisione del nostro basket. Alle loro spalle, a quota sei, inseguono Fabriano, Roseto, Ravenna e Herons Montecatini.

Al PalaTiziano, la squadra di Davide Villa è bravissima a decidere la sfida nella ripresa, piazzando un parziale pesantissimo di 17-0 nel terzo quarto, dopo un momentaneo sorpasso degli ospiti.

E se da un lato Yancarlos “Jeff” Rodriguez ha indirizzato il match mettendo a segno ben 23 punti (miglior realizzatore della serata), dall’altro è stata soprattutto il dinamismo e la difesa di Visintin a cambiare l’andamento della gara.

Virtus Roma, Rodriguez a Radio Radio Basket: “L’obiettivo è la A2”

Proprio il capitano arancio-blu ha parlato ai microfoni di Radio Radio Basket delle ambizioni della Virtus, rispondendo alla domanda sulla necessità di conquistare la promozione: “Questo è un anno senza ritorno“.

Rodriguez ha sottolineato l’esperienza dei giocatori arrivati per affrontare il campionato. Da Pullazi a Chiera, passando per lo stesso “Jeff”: molti hanno già vinto, anche in categorie superiori, e conoscono le pressioni di una stagione con un obiettivo preciso. “Ogni settimana va affrontata con l’elmetto per poi portare il risultato a casa“.

Felice della riconferma, Rodriguez ha raccontato anche il compito di aiutare i nuovi compagni a entrare nella realtà del club: “Sono onorato di essere il capitano di questa maglia“.

Manco a dirlo, anche le aspettative del pubblico fanno parte di questa responsabilità. “Guardiamo al passato: i nostri tifosi sono abituati ad avere grandissimi campioni. Sta a noi adesso vestire questa maglia. Dobbiamo dare il 110% ogni partita“.

L’emozione davanti ai tifosi della Virtus

Nell’intervista, “Zeta la formica” ha ricordato la prima partita casalinga della stagione contro Loreto Pesaro, spiegando quanto lo abbia emozionato vedere così tanti sostenitori sugli spalti.

“Ci tenevamo, soprattutto io, a regalare una vittoria alla nostra gente, al nostro pubblico, e ai nostri ultras che comunque ci sostengono e ci seguono sempre, anche in trasferta“.

Dopo le tante polemiche di quest’estate, e il dolore immenso per la mancata promozione in A2 (tra lo spareggio sfortunato di Forlì contro Vigevano e la maledetta gara 5 contro La T Gema Montecatini), finalmente squadra e tifosi sembrano essere tornati a remare nella stessa direzione.

La strada è ancora lunghissima; tra una regular season infinita e dei play-off che, a differenza dell’anno scorso, permetteranno solo a 2 (e non più 3) squadre di salire di categoria.

Ma l’abbrivio è stato decisamente quello giusto. E lo spirito, a sentire le parole del capitano della Virtus e del suo presidente Massimiliano Pasqualini, sembra altrettanto incoraggiante.