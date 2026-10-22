Palazzo Chigi smentisce la prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi, secondo cui alla sede del governo italiano mancherebbe la carta igienica a causa del blocco dei tir.

Così si legge in una nota dell’ufficio stampa alle agenzie:

“La notizia secondo cui a Palazzo Chigi mancherebbe la carta igienica è assolutamente falsa, priva di qualsiasi fondamento e ridicola. I magazzini di Palazzo Chigi sono regolarmente riforniti e dispongono di scorte ampie e sufficienti per mesi”.

“Quanto riportato è l’ennesimo esempio di disinformazione strumentale diffusa ad arte. Si segnala, a riprova della totale assenza di verifica, che nessun giornalista de ‘Il Fatto Quotidiano’ ha ritenuto di dover effettuare una telefonata all’ufficio stampa di Palazzo Chigi per verificare la notizia prima di pubblicarla. Nessuna telefonata è stata effettuata neppure alla società Romeo Gestioni, che si occupa delle forniture per le sedi istituzionali, che avrebbe potuto immediatamente smentire”

“Si invita pertanto la testata a fare corretta informazione e a verificare le fonti, prima di diffondere notizie false che ledono l’immagine delle istituzioni. Invitiamo quindi gli autori di questo capolavoro di disinformazione a venire questa mattina a Palazzo Chigi: potranno verificare personalmente le scorte nei magazzini e magari scoprire quanto sia ridicolo l’allarme che hanno lanciato”