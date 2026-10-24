Napoli – Roma, Ferrajolo “A botta calda”: “Se ci fosse stato Svilar la Roma avrebbe vinto”

Finisce 3 a 3 la partita tra Napoli e Roma, con i giallorossi capaci di recuperare due volte da situazione di svantaggio. Decisiva la doppietta di Balerdi che ha risposto a quella di McTominay, espulso Allegri nel finale. La Roma resta imbattuta, il commento del match è di Luigi Ferrajolo: “Una partita molto bella, giocata con grande intensità dalle due squadre, giocata con coraggio dalla Roma e con acume tattico dal Napoli. La squadra di Allegri sta lì e riparte, per un’ora Politano ha creato grossi problemi, la Roma ha tirato fuori tutto il suo coraggiol’aggressività, la voglia di non mollare mai. Tutto questo si deve a Gasperini che ha inculcato nei ragazzi questo modo di ragionare.

Devo dire che il risultato giusto è questo, sarebbe stato un peccato veder perdere la rima che ha giocato da grande squadra. Se ci fosse stato Svilar la Roma avrebbe vinto. Il terzo gol di McTominay si prende, è un tiro molto fioco. Gollini non giocava da tre anni e non è certo Svilar, già la rovesciata di Anguissa non mi aveva convinto”.