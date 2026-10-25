Kimi Antonelli 10

Battistrada masticato alla fine, ma una pulizia di guida e di traiettorie che ottimizza ogni particolare. Aveva cominciato il fine settimana con una pole molto più sua che della Mercedes, oggi ha suggellato una crescita enorme avvenuta nel corso del Mondiale. Ciò che sarebbe potuto accadere già oggi, in Messico accadrà.

Max Verstappen 8

Termina su gomma gialla una gara caratterizzata da una partenza timida e una signorile risalita.

Charles Leclerc 8

Diverte e si diverte, con un finale da arrembaggio su gomma dura e sfruttando un’aerodinamica gentile, con in più il “cioccolatino” del giro veloce. Quando si pianta nei retrovisori di Verstappen obbliga le telecamere a tallonarli, fino a che non va dentro con fluidità e si lascia Max alle spalle.

Isack Hadjar 7,5

Uno vero, lui: nella bagarre con quelli che vantano titoli mondiali e tanti gran premi in più, ogni volta che la monoposto lo ha assistito non ha mai sfigurato.

Lewis Hamilton 7

Si toglie lo sfizio di acciuffare Norris per la quarta posizione, quindi va a caccia di Verstappen per portare la seconda Ferrari sul podio. Non ci riesce perché gli mancano i giri, non certo il passo.

Lando Norris 6 +

Alla fine chiude quinto, dopo avere abitato per un po’ di giri ai piani più alti, godendosi il penultimo gran premio col titolo mondiale nell’abitacolo.

George Russell 5 –

Una gara malinconica, metafora di una stagione che definiremmo “somatizzata” dall’inizio alla fine, con la sua indiscutibile bravura finita nello sgabuzzino di Brackley per far posto alla sequela di vittorie del compagno.