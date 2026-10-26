Il fischio finale del match fra il Napoli di Allegri e la Roma di Gasperini non ha chiuso le polemiche di una partita particolarmente movimentata. Il 3-3 del Maradona, arrivato al termine di una sfida ricca di episodi e tensioni, ha lasciato strascichi anche fuori dal campo. Al centro del dibattito sono finite alcune dichiarazioni attribuite a Massimiliano Allegri, relative alla qualificazione della Roma alla Champions League della passata stagione.

L’allenatore del Napoli, espulso nel finale della partita, (secondo quanto testimoniato e confermato dai giornalisti presenti) si è lasciato andare a uno sfogo nei pressi della sala stampa, tornando sulla corsa al quarto posto dell’ultimo campionato e sul sorpasso dei giallorossi ai danni del Milan, squadra che allenava all’epoca.

“L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro… L’ho pagata con il Milan“.

Roma, Gasperini risponde ad Allegri: «Ci sono i numeri e le testimonianze»

La replica di Gian Piero Gasperini è arrivata oggi, durante la conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cagliari. “Ci sono i numeri, le testimonianze“, ha sottolineato l’allenatore giallorosso, facendo riferimento ai dati delle partite disputate dai suoi e dalle altre squadre coinvolte nella corsa Champions.

Gasperini ha quindi definito “decisamente infelice” l’uscita attribuita ad Allegri, osservando di non aver letto commenti favorevoli a quella ricostruzione e preferendo non aggiungere altro. Una risposta misurata nei toni, ma sufficientemente chiara nella sostanza.

Nel frattempo, Allegri ha ricevuto due giornate di squalifica per il comportamento tenuto nel finale della sfida e successivamente nei confronti degli ufficiali di gara e di un dirigente avversario. Sanzione che nulla ha a che vedere con le accuse sulla Champions League, sui cui più di uno (anche fra i nostri opinionisti) si augura l’apertura di un’inchiesta ulteriore da parte della Procura Federale.