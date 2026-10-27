Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Un po’ a sorpresa, il bomber del Bayern Monaco ha ricevuto il premio durante la cerimonia andata in scena ieri sera al London Palladium. Un momento emozionante per il capitano della Nazionale inglese, che ha conquistato per la prima volta in carriera il premio individuale più ambito del calcio mondiale (riportandolo in Inghilterra 25 anni dopo il trionfo di Micheal Owen).

Sul podio seguono altri due fenomeni del calcio mondiale: al secondo posto la stella francese del Real Madrid Kylian Mbappé e al terzo il baby fenomeno del Barcellona Lamine Lamal (vincitore ancora una volta del premio per il miglior giovane).

Harry Kane, la reazione al Pallone d’Oro e la consegna del premio da Ronaldo

Le immagini più belle della serata arrivano proprio dal momento della proclamazione. Quando viene pronunciato il suo nome, Kane si lascia andare all’emozione, prima di ricevere gli abbracci e le congratulazioni dei presenti.

Tra i primi a festeggiarlo c’è Rodri, mentre sul palco ad accoglierlo trova Thierry Henry, uno dei grandi protagonisti della cerimonia londinese.

Poi arriva il momento più atteso: a consegnare il Pallone d’Oro al centravanti inglese è Ronaldo Nazário, vincitore del riconoscimento nel 1997 e nel 2002. Un incontro simbolico tra due attaccanti di epoche differenti.

Il premio rappresenta il coronamento di una stagione straordinaria per Kane, autore di 73 gol complessivi tra Bayern Monaco e Nazionale inglese nel 2025/26. Numeri che hanno contribuito a portarlo davanti agli altri candidati nella votazione finale.

Ma al di là delle statistiche, a raccontare il significato di questo successo sono soprattutto le immagini della premiazione: gli abbracci, i sorrisi e la reazione di un calciatore che, a 33 anni, raggiunge uno dei traguardi più importanti della propria carriera. Testa fra le mani, incredulità e poi una gioia lampante ma composta. Solo col tempo vedremo se questo sarà o meno il primo di una serie di successi.