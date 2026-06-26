FESTA OLANDA E UN INFILTRATO: LA SECNA ESILARANTE CON UN TIFOSO GIAPPONESE – Sul campo, la sfida tra Giappone e Olanda ai Mondiali è finita 2-2, con il pareggio arrivato nel finale grazie alla rete di Kamada. Ma prima ancora del risultato in campo, a far sorridere è stata una scena diventata rapidamente virale fuori dallo stadio di Dallas, negli Stati Uniti.
Protagonista dell’episodio un tifoso giapponese, finito al centro della festa dei sostenitori olandesi. In mezzo alla classica marea arancione, riunita per cantare e sostenere la nazionale del ct Ronald Koeman, il supporter nipponico si è lasciato coinvolgere dall’atmosfera, “infiltrandosi” scherzosamente nel gruppo degli Oranje.
La reazione dei tifosi dell’Olanda è stata tutta da applausi: nessuna tensione, solo sorrisi, cori e grande sportività. Come si vede nel video circolato sui social, il tifoso giapponese è stato accolto con entusiasmo e ha finito per cantare insieme ai sostenitori avversari.
Un’immagine leggera e divertente, ma anche simbolica: ai Mondiali può succedere anche questo. Rivalità in campo, festa sugli spalti e quello spirito di amicizia che rende la Coppa del Mondo un evento unico.
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