FESTA OLANDA E UN INFILTRATO: LA SECNA ESILARANTE CON UN TIFOSO GIAPPONESE – Sul campo, la sfida tra Giappone e Olanda ai Mondiali è finita 2-2, con il pareggio arrivato nel finale grazie alla rete di Kamada. Ma prima ancora del risultato in campo, a far sorridere è stata una scena diventata rapidamente virale fuori dallo stadio di Dallas, negli Stati Uniti.

https://youtu.be/hwTf1N9d9Ag

Protagonista dell’episodio un tifoso giapponese, finito al centro della festa dei sostenitori olandesi. In mezzo alla classica marea arancione, riunita per cantare e sostenere la nazionale del ct Ronald Koeman, il supporter nipponico si è lasciato coinvolgere dall’atmosfera, “infiltrandosi” scherzosamente nel gruppo degli Oranje.

La reazione dei tifosi dell’Olanda è stata tutta da applausi: nessuna tensione, solo sorrisi, cori e grande sportività. Come si vede nel video circolato sui social, il tifoso giapponese è stato accolto con entusiasmo e ha finito per cantare insieme ai sostenitori avversari.

Un’immagine leggera e divertente, ma anche simbolica: ai Mondiali può succedere anche questo. Rivalità in campo, festa sugli spalti e quello spirito di amicizia che rende la Coppa del Mondo un evento unico.

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