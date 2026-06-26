Gianni Infantino era davvero in due stadi nello stesso momento? È questo il dubbio sorto dopo che il presidente della FIFA è apparso nelle dirette di due partite disputate in contemporanea. Si tratta di Ecuador-Germania e Curacao-Costa d’Avorio.

A far nascere i dubbi sono state proprio le immagini trasmesse dalle emittenti internazionali. In entrambe le dirette, infatti, Infantino è stato inquadrato come se fosse presente allo stadio, nonostante le due gare si giocassero nello stesso momento e in sedi differenti.

Analizzando le riprese, però, è emerso un dettaglio significativo. L’inquadratura di Infantino mostrata durante Ecuador-Germania coincide perfettamente con quella già trasmessa in occasione di Iran-Nuova Zelanda, partita disputata il 16 giugno. Si tratta della stessa sequenza video, successivamente riutilizzata durante un’altra diretta.

L’episodio suggerisce quindi che, in quel caso, non fossero state mandate in onda immagini live del presidente FIFA, ma filmati registrati in precedenza e inseriti nella copertura televisiva della partita.

Una pratica che, nel linguaggio televisivo, può rientrare nell’utilizzo di immagini di repertorio o di copertura e che non implica necessariamente un tentativo di alterare la realtà dei fatti. Tuttavia, il riutilizzo delle stesse immagini in un contesto diverso ha inevitabilmente generato confusione tra gli spettatori.

Sui social, infatti, numerosi utenti hanno confrontato le due trasmissioni, accorgendosi che l’inquadratura era identica a quella già vista alcuni giorni prima. Da qui è nato il dubbio, diventato rapidamente virale, sulla presunta presenza di Infantino in due stadi contemporaneamente.