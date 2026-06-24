Il sogno Marco Palestra si è trasformato in una beffa per l’Inter. I nerazzurri sembravano ormai a un passo dall’esterno destro dell’Atalanta, dopo aver messo sul tavolo un’offerta vicina ai 50 milioni di euro e aver trovato anche un accordo con il calciatore. Ma il blitz del Chelsea ha cambiato improvvisamente lo scenario, portando il club inglese in netto vantaggio nella corsa al giocatore.

Una trattativa complicata, l’ennesima tra Inter e Atalanta, dopo il precedente caso Lookman della passata stagione. Anche questa volta, il dialogo tra le due società non ha prodotto il risultato sperato dalla dirigenza nerazzurra. Il Chelsea, forte di una maggiore disponibilità economica, è riuscito a inserirsi con decisione, avvicinandosi alla chiusura dell’operazione.

Per l’Inter si apre ora il tema del piano B. La fascia destra resta infatti una delle zone più delicate della rosa, soprattutto dopo la partenza di Dumfries e con Luiz Henrique che potrebbe essere ceduto in caso di offerta adeguata.

Tra le alternative è tornata d’attualità l’ipotesi di uno scambio Frattesi-Cambiaso con la Juventus. L’esterno bianconero sarebbe un profilo gradito per caratteristiche e duttilità, capace di garantire equilibrio nelle due fasi. Anche Davide Frattesi, dal canto suo, avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi a Torino, rendendo questa pista una delle più concrete.

Sul taccuino di Marotta e Ausilio resta anche il nome di Dan Ndoye, reduce da una stagione non indimenticabile con il Nottingham Forest e attualmente impegnato con la Nazionale svizzera al Mondiale. Il suo profilo è più offensivo rispetto a Cambiaso, ma il costo dell’operazione rappresenta un ostacolo importante, considerando che il club inglese lo aveva acquistato dal Bologna per oltre 40 milioni di euro solo la scorsa stagione.

Più defilate, ma ancora presenti, le piste che portano a Kayode del Brentford, Dodô della Fiorentina, Moussa Diaby dell’Al Ittihad e Wilfried Singo del Galatasaray. La strategia nerazzurra potrebbe però anche cambiare: il budget inizialmente destinato a Palestra potrebbe essere in parte reinvestito su altri obiettivi, con Nico Paz che resta uno dei nomi più intriganti per il mercato interista.

Inter-Palestra, Vanni spiega la beffa targata Chelsea

In diretta a Radio Radio – Lo Sport, Franco Vanni ha analizzato il caso Palestra, difendendo la scelta del calciatore e invitando a non trasformarlo nel capro espiatorio della trattativa sfumata.

“Per me gettare la croce addosso al ragazzo è veramente una cosa poco corretta”, ha detto il giornalista. “Chi non l’avrebbe fatto? Ovviamente i tifosi interisti sono inferociti con Palestra e se la prendono con l’Atalanta. Ma la verità è che Palestra, oltre a guadagnare il doppio — e sfido chiunque di noi a non accettare un lavoro in cui ti pagano il doppio — va a giocare nel più bel campionato del mondo”.

Secondo Vanni, infatti, la scelta del giocatore non può essere paragonata a quelle puramente economiche verso campionati meno competitivi. “Non sta andando in Qatar. Un conto è fare una scelta di portafogli e finire, dal punto di vista sportivo, in situazioni meno attraenti o addirittura imbarazzanti. Un conto è andare a giocare in Premier League”.

Il problema, semmai, resta tecnico. L’Inter ha bisogno urgente di intervenire sulla corsia destra. “L’Inter ha proprio bisogno di un esterno destro”, ha aggiunto Vanni. “Non era un acquisto in più, non era uno sfizio, non era la ciliegina sulla torta. È il ruolo in cui l’Inter è più fragile”.

Da qui la necessità, per Marotta e Ausilio, di decidere rapidamente su quale alternativa puntare. “I nomi tornano tutti: Ndoye, Cambiaso, Dodô, Kayode, Diaby. L’impressione però è che l’Inter, prima di poter fare qualunque altra cosa in altre zone del campo, debba decidere cosa fare da quella parte lì”.

Non è escluso che altre operazioni possano chiudersi prima, come quelle legate a Jones o al difensore Solet, ma la priorità resta evidente: trovare il nuovo esterno destro. Dopo la beffa Palestra, l’Inter è chiamata a reagire in fretta.

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