Malagò-Roma, voci maligne! “Altro che complotto…”

La Roma; l’anno del centenario e l’elezione (quasi certa) di Malagò in FIGC: aumentano le voci a dir poco maligne su una possibile influenza dell’ex presidente del CONI (e noto tifoso giallorosso) a favore della squadra capitolina, in vista della prossima stagione.

Ilario Di Giovambattista pone il quesito, la risposta dell’Agorà di Radio Radio è chiara: “Tutte caz**e!“. Queste le parole di Luigi Ferrajolo:

“Si dicono tante sciocchezze, questa è una delle tante. Se Malagò diventerà Presidente della FIGC, avrà tutt’altro a cui pensare piuttosto che a favorire la Roma. Ma poi, conoscendo la persona, davvero credete che potrebbe mai fare una cosa del genere? Non è nemmeno un argomento di discussione secondo me…“

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT