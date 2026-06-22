Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’Assemblea Elettiva federale, riunita oggi 22 giugno al Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel di Roma, lo ha eletto al primo scrutinio con il 68,58% dei voti ponderati. Giancarlo Abete, suo unico sfidante, ha ottenuto il 29,17%.

I due candidati ufficiali erano Malagò, già presidente del CONI dal 2013 al 2025 e della Fondazione Milano Cortina 2026, e Abete, già presidente FIGC dal 2007 al 2014 e attualmente alla guida della Lega Nazionale Dilettanti. Malagò ha ricevuto il sostegno dichiarato della Lega Serie A (escluso il voto di Lotito), della Lega Serie B, dell’AIC (calciatori) e dell’AIAC (allenatori). Abete ha fatto affidamento principalmente sul peso della Lega Dilettanti.

Un passaggio chiave è stato il parere positivo dell’ANAC del 18 giugno sull’eleggibilità di Malagò, che aveva superato ogni dubbio legato al cosiddetto “pantouflage” dopo la presidenza CONI. Anche il Collegio di Garanzia del CONI si era espresso favorevolmente. L’assemblea ha eletto anche i nuovi consiglieri federali. Malagò assume oggi la carica di presidente della FIGC.