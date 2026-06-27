“Delle persone mi hanno riferito una cosa sicura, il presidente Lotito sta traballando, sta perdendo qualche certezza. Non so a cosa porti, però mi aspetto qualcosa. Non è ancora successo niente dopo 5 mesi dalla parte della società, la calma piatta spesso porta a delle decisioni”

Le parole di Nando Orsi sulla attuale situazione della Lazio. La contestazione contro la presidenza prosegue e alle porte c’è una ennesima manifestazione di dissenso in piazza. In questo clima si trova a lavorare Gattuso, mentre a breve dovrebbe tornare in società anche Peruzzi. Sul tema societario Salomone riporta una visione differente: “La percezione che molti danno, parlando con persone interne al mondo Lazio, di un Lotito in difficoltà e affranto, non esiste”.

Intanto la stagione di mercato prosegue, Romagnoli è partito, si sta per risolvere anche la trattativa per Provedel, ancora Salomone: “È legittima la valutazione che fa la Lazio, con così pochi soldi che ballano potranno trovare una soluzione. Manca un milione, l’Inter offre 3 e la Lazio vuole 4. La Lazio è sfortunata perché trova squadre che elargiscono milioni ad altre squadre mentre si tratta per 50mila euro. Stessa cosa successa con Romagnoli e l’Al Sadd. Con Gila la Lazio ha un reparto difensivo che ha giocato tante volte insieme. Senza Gila e Provedel è da rifondare completamente. La clausola di Gattuso è per motivi fiscali, è un biennale fatto firmare in questa maniera per questioni di bilancio. Un tecnicismo fiscale che non ha nulla a che vedere col campo, ma solo con la burocrazia. Sul contratto c’è anche un bonus Champions e uno Europa League. Poi se vogliamo vedere tutto in maniera negativa è un’altra storia”.

Orsi sulla rosa attuale della Lazio: “La squadra è fatta per giocare come vuole Gattuso, con ripartenze e velocità. La Lazio parte da una base media, in mezzo al campo mi sembra una squadra importante. Con un centravanti di qualità diventa buono anche l’attacco. La difesa è da rifare, i terzini ci sono ma a me non convincono. Terrei Tavares, ma a destra serve un titolare“.