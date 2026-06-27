La verità su Futuro Nazionale e Vannacci ▷ Scontro tra Fabio Duranti e Giorgio Bianchi

Le sue lotte politiche sono autentiche? E’ antisistema o legittimato dall’apparato? Deve entrare nella coalizione di centrodestra o restarne fuori?

Su Futuro Nazionale c’è un equivoco di fondo, e a metterlo a fuoco — pur partendo da angolazioni diverse — sono Fabio Duranti e Giorgio Bianchi: il punto non è se Roberto Vannacci stia crescendo, ma quanto di quella crescita sia reale e quanto sia amplificazione mediatica. E quanto alcune lotte del generale siano autentiche o bandierine per i seguaci.

Intanto, i numeri possono venire in aiuto su cosa sappiamo davvero del fenomeno.

Cosa sappiamo: la scheda del partito

Futuro Nazionale nasce il 24 febbraio 2026 dalla scissione di Roberto Vannacci dalla Lega, di cui l’ex generale ed eurodeputato era diventato simbolo dopo il successo elettorale del 2024. Nei mesi successivi alla fondazione, il movimento dichiara oltre 50mila iscritti e centinaia di comitati territoriali — 73 in Sicilia, 110 in Veneto, 104 in Lombardia, secondo i dati riportati dal movimento stesso. Tra i nuovi tesserati figurano transfughi da Lega e Fratelli d’Italia, sia a livello locale che parlamentare.

Sul fronte europeo, Vannacci ha lasciato il gruppo Patrioti per l’Europa per aderire a Europa delle Nazioni Sovrane (ESN), il gruppo guidato da Alternative für Deutschland: una collocazione che segna una linea più esplicitamente sovranista rispetto a quella tenuta dalla Lega in sede europea.

I numeri dei sondaggi: una fotografia in movimento

Qui sta il primo terreno di scontro, perché gli istituti non raccontano esattamente la stessa storia:

Ipsos (Pagnoncelli, 1° maggio): Futuro Nazionale al 4,1%, Lega al 5,8%

Youtrend per Sky Tg24 (metà giugno): sorpasso sulla Lega, FN al 5,9% contro il 5,8% del Carroccio

SWG Radar (17-22 giugno): FN al 5,3%, Lega leggermente sopra al 5,4%

Osservatorio Delphi (Piave/Sigma, 26 giugno): FN al 7,2%, quinta forza politica del paese, sopra Lega e AVS

Il dato di fondo su cui quasi tutti gli istituti convergono è la traiettoria: una crescita costante da febbraio in avanti, alimentata — secondo le analisi dei flussi elettorali — soprattutto da ex elettori della Lega, in misura minore da Fratelli d’Italia, e da astenuti. Le oscillazioni tra un istituto e l’altro restano invece nell’ordine di pochi decimi di punto, un margine che alcuni osservatori — tra cui lo stesso Fabio Duranti in diretta — hanno definito sproporzionato rispetto al clamore mediatico che genera ogni volta: un titolo da “sorpasso storico” per uno scarto che a volte è di un solo decimale.

Cosa viene contestato

Qui la materia si fa più scivolosa, ed è bene distinguere tra dati di sondaggio (verificabili, anche se con margini di errore) e giudizi politici (per natura discutibili).

Sul piano dell’opinione pubblica, un sondaggio Swg pubblicato il 25 giugno indica che l’81% degli italiani non ha fiducia in Vannacci (percentuale che scende al 65% tra l’elettorato di centrodestra). Tra i motivi della diffidenza: il 37% lo accusa di essere omofobo e razzista, il 27% lo considera un estremista di destra, il 30% non condivide le sue posizioni. Sul fronte opposto, il 33% lo vede come “la voce della vera destra” e il 14% come un’opportunità di rafforzamento per la coalizione di governo.

Sul piano mediatico, è proprio questo lo snodo dello scontro Duranti-Bianchi: entrambi convergono nel ritenere che il trattamento televisivo del fenomeno Vannacci — confronti da arena, etichette sommarie, titoli costruiti sullo zero virgola dei sondaggi — finisca per essere un favore involontario a chi vuole presentarsi come voce fuori dal coro, più che un’analisi del merito politico. È una lettura condivisa da entrambi, non uno scontro nel senso letterale del termine, ma una convergenza critica verso il sistema dell’informazione che racconta il caso.

Il nodo aperto è se Futuro Nazionale entrerà o no nella coalizione di centrodestra. Gli elettori di FN si dichiarano favorevoli al 64%, quelli di Fratelli d’Italia al 52%, quelli della Lega solo al 45% — segno che la partita più contesa, più che quella dei sondaggi, è quella interna alla destra di governo.



Futuro Nazionale è oggi un partito in crescita misurabile ma ancora di dimensioni contenute (tra il 4% e il 7% secondo gli istituti), nato da una scissione recente, con una base organizzativa che si espande rapidamente sul territorio. Resta divisivo sia nel giudizio dell’opinione pubblica — quasi metà degli italiani lo considera “un fenomeno eccentrico e preoccupante”, mentre per un altro terzo una parte della destra trova in esso rappresentanza — sia nella lettura che ne dà chi fa informazione, su cui il punto di attrito principale è la sproporzione tra il peso elettorale reale e la copertura mediatica che il fenomeno riceve.

Nel video il testa a testa tra Fabio Duranti e Giorgio Bianchi a ‘Un Giorno Speciale’.