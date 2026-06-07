Qui Giulio Andreotti fece un discorso epocale (e attualissimo)

Era il 1989. Il Muro di Berlino stava per cadere, i sistemi totalitari del Novecento mostravano le prime crepe irreversibili, e al Meeting di Rimini Giulio Andreotti saliva sul palco per pronunciare uno dei suoi discorsi meno celebrati ma più densi: Il paradosso della democrazia, la difesa dell’imperfezione. Un titolo volutamente controcorrente, quasi provocatorio. In un momento in cui l’Occidente stava per cantare vittoria, Andreotti invitava a non abbassare la guardia — non verso i nemici esterni, ma verso quelli interni, a cominciare da se stessi.



Il cuore del discorso ruota attorno a una citazione di don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare Italiano e figura tutelare della tradizione cattolico-democratica italiana, che Andreotti definisce «meno nota, ma bella»: la storia ha prove inconfutabili che l’abuso dell’autorità produce eccessi maggiori di quelli prodotti dall’abuso della libertà.

Sturzo scrisse e agì in un’epoca — il primo Novecento — in cui la tentazione di sacrificare la libertà in nome dell’ordine, del progresso o della giustizia sociale era fortissima, e non solo a destra. La sua intuizione era che i sistemi autoritari non falliscono per sfortuna o per errori contingenti: falliscono strutturalmente, perché concentrare il potere senza contrappesi produce inevitabilmente eccessi. La democrazia, al contrario, distribuisce il potere, ammette l’errore, si corregge. È imperfetta per definizione — e questa imperfezione, paradossalmente, è la sua forza.

Andreotti riprende questa eredità e la porta un passo oltre, con una tesi che ha il sapore dell’autocritica collettiva: va bene riconoscere i difetti dei sistemi dittatoriali, ma il riconoscimento di quei difetti non ci assolve automaticamente. Il sistema democratico ha i suoi difetti, e il primo compito di chi ci crede è ammetterlo, non nasconderlo.

La dittatura che nessuno vuole vedere

È qui che il discorso raggiunge il momento più acuto. In teoria, dice Andreotti, siamo tutti contrari alle dittature. Ma c’è una dittatura che ciascuno stenta ad ammettere: la propria. La tentazione di ritenersi illuminati, di credere che gli altri sbaglino sistematicamente mentre noi vediamo la realtà con chiarezza — questa è la forma più insidiosa di autoritarismo, perché abita dentro di noi e non ha bisogno di esercito né di propaganda per esercitarsi.

La vita democratica, spiega Andreotti, è esattamente il contrario di questa tentazione. E quando qualcuno obietta che il suffragio universale è irrazionale perché mette sullo stesso piano il grande scienziato e l’uomo senza titoli di studio, costui non capisce qualcosa di fondamentale: che la sapienza non è monopolio delle credenziali accademiche. Esiste una sapienza del cuore, spesso più viva in chi vive a contatto con la realtà concreta delle cose, in chi non ha mai avuto ragioni strutturali per montare in superbia.

Il contesto del 1989

Pronunciato nell’anno della caduta del Muro, il discorso acquista un peso specifico ulteriore. Andreotti non si unisce al coro trionfalistico. Non celebra la vittoria dell’Occidente come se fosse una conquista definitiva e irreversibile. Al contrario, avverte che proprio nel momento del trionfo si annida il rischio più grande: credere di non aver più niente da correggere, smettere di interrogarsi sui propri difetti, confondere la sconfitta dell’avversario con la propria perfezione.

È un richiamo che porta il marchio della grande tradizione democristiana italiana — quella di De Gasperi, di Sturzo, di Moro — costruita sull’idea che la politica non è uno strumento di potere ma un servizio, e che chi governa non può mai ritenersi esente dalla critica, a cominciare da quella che rivolge a se stesso.

Il presente

A distanza di oltre trent’anni, il discorso di Andreotti parla con una chiarezza sorprendente al presente. L’epoca che viviamo è segnata da una polarizzazione crescente in cui ciascuno — individui, movimenti, governi — tende a ritenersi depositario della verità e a leggere il disaccorso altrui come errore, malafede o malvagità. La dittatura interiore che Andreotti descriveva come tentazione è oggi diventata in molti contesti una norma culturale: l’incapacità di dubitare di sé, la certezza di essere dalla parte giusta, la convinzione che la complessità dei fatti si risolva sempre a proprio favore.

La frase di Sturzo, in questo senso, non è un reperto storico. È una diagnostica. I sistemi che concentrano potere senza controllo producono eccessi — e questo vale per le istituzioni, ma anche per le piattaforme digitali, per gli algoritmi che amplificano le certezze e soffocano il dubbio, per una cultura pubblica che premia la sicurezza e penalizza la complessità.

La democrazia difende la propria imperfezione non per rassegnazione, ma per umiltà consapevole. È questa umiltà il contributo più prezioso che una tradizione politica matura può offrire a una società che non ha ancora smesso di imparare a governarsi.