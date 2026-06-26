L’America e la guerra fredda silenziosa in Sudamerica | Con Giuliano Marrucci

Giorgio Bianchi ospita Giuliano Marrucci, fondatore di Ottolina TV — la web TV indipendente nata nel 2021 che si definisce “la non-TV che dà voce al 99%”. Marrucci, già autore per oltre vent’anni del programma d’inchiesta Report, porta avanti su Ottolina TV una lettura multipolare delle dinamiche globali, in aperto contrasto con le narrative dei grandi media.

Al centro della conversazione, l’avanzata degli interessi degli Stati Uniti in America Latina: dal controllo sull’Argentina di Milei fino alle contraddizioni strutturali che indeboliscono le forze progressiste del continente. Marrucci analizza come la Cina abbia progressivamente sostituito gli Stati Uniti nelle interdipendenze economiche latinoamericane, e perché Washington senta oggi l’urgenza di una svolta politica “feroce” per invertire questo corso.

Un Giorno Speciale | 26 giugno