“Pensate di dar fastidio a Lotito? Ci vuole ben altro!” ▷ Lazio, il duro attacco di Mattioli

Quella di questa sera tra Lazio e Inter sarà una sfida particolare, quasi un antipasto di ciò che accadrà tra pochi giorni quando le due squadre si ritroveranno una di fronte all’altra nella finale di Coppa Italia.

In campionato la gara dell’Olimpico pesa relativamente poco. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno già conquistato lo scudetto una settimana fa, mentre la formazione di Maurizio Sarri vede ormai ridotte al minimo le possibilità di rientrare nella corsa europea attraverso la Serie A. Proprio per questo, inevitabilmente, l’attenzione si sposta ancora una volta sugli spalti.

Lazio-Inter, ancora sciopero dei tifosi

Anche oggi infatti non saranno presenti i gruppi organizzati delle due tifoserie. Sul fronte biancoceleste prosegue una contestazione iniziata a gennaio, dalla gara interna contro il Genoa, e interrotta soltanto in occasione di Lazio-Milan.

Nonostante il clima particolare, sono oltre 18 mila i biglietti venduti per la sfida contro l’Inter. L’Olimpico, però, perderà la componente più calda del tifo. I gruppi organizzati biancocelesti e quelli nerazzurri hanno infatti fissato il proprio ritrovo a Ponte Milvio, dove seguiranno insieme la partita lontano dallo stadio.

La protesta della Curva Nord, però, non si fermerà qui. I tifosi della Lazio torneranno sugli spalti mercoledì 13 maggio per la finale di Coppa Italia, per poi disertare nuovamente il derby successivo. Una scelta precisa, che testimonia la volontà di mantenere separati il sostegno alla squadra e la contestazione nei confronti della società.

L’attacco di Mattioli: “Pensate di disturbare Lotito? Ci vuole ben altro!”

A Radio Radio Mattino – Sport & News, Mario Mattioli ha duramento criticato la protesta dei tifosi della Lazio. In particolare, si è espresso duramente contro la scelta del tifo organizzato di proseguire lo sciopero del tifo, mettendo in dubbio l’efficacia della protesta nei confronti del presidente Claudio Lotito: “Pensano che così facendo disturbano Lotito? Ci vuole ben altro…“.

Il giornalista ha poi difeso la gestione societaria della Lazio, sottolineando la stabilità economica del club rispetto ad altre realtà del calcio italiano: “La Lazio è una delle poche squadre con una dirigenza sana, i tifosi dovrebbero essere contenti. Invece non lo capiscono…“.

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