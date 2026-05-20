Padovan accusa la Fiorentina: “Si è scansata con la Roma! Ufficio inchieste. Con la Juve invece…”

“SI E’ SCANSATA” – Contro la Roma all’Olimpico, poche settimane fa, si era vista una Fiorentina impalpabile, al limite dell’imbarazzante. Da qui l’inevitabile goleada subita: 4-0 e tutti a casa. Niente di più lontano da ciò che si è visto a Torino invece contro la Juventus, non più tardi della scorsa domenica.

0-2 in trasferta contro gli acerrimi nemici di sempre. Quella Juventus tanto odiata, che ora vede minata fortemente la sua rincorsa alla Champions (se non addirittura compromessa del tutto). Le reti di Ndour e Mandragora levano a Locatelli e compagni il destino dalle loro mani: per sperare ancora nel 4° posto non basterà battere il Torino nel derby previsto nell’ultima giornata di questa Serie A. Sarà anzi fondamentale ricevere delle buone (e non probabili) notizie dai match delle squadre che li precedono: Milan, Roma e Como.

In diretta su Radio Radio – Lo Sport, Giancarlo Padovan non ha esitato nell’accusare la grande differenza di atteggiamento della compagine toscana (già salva, in ogni caso) negli incontri giocati contro i giallorossi e i bianconeri.

“Diciamo le cose come stanno! Con la Roma, la Fiorentina si è scansata; con la Juve ha fatto la partita della vita. Parma? Lasciamo perdere…”

La dura accusa del giornalista alla Viola va a braccetto con quella di Melli a Spalletti: “Ha buttato via la Champions perché è debole mentalmente! Se fossi Elkann lo licenzierei…“

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