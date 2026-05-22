“Elkann libera la Juve!” ▷ La rabbia di Massimo Franchi

“ELKANN LIBERA LA JUVE!” – la società bianconera vive uno dei momenti più delicati degli ultimi anni e, dopo l’ennesima stagione piena di tensioni e incertezze, il clima attorno al club bianconero è sempre più pesante. A intervenire duramente sulla situazione è stato Massimo Franchi, che in diretta ha puntato il dito contro la gestione societaria e contro un ambiente che, secondo lui, sarebbe ormai entrato in un vero e proprio cortocircuito interno.

Al centro della discussione ci sono le dinamiche che riguardano il futuro della Juventus e le decisioni che John Elkann sarebbe pronto a prendere subito dopo il derby contro il Torino. Una partita considerata decisiva non soltanto per il campo (e una improbabile qualificazione in Champions League), ma anche per gli equilibri dirigenziali e tecnici del club.

Secondo quanto emerso, il rapporto tra Luciano Spalletti e Damien Comolli non sarebbe particolarmente fluido. Non si tratterebbe però di uno scontro aperto, quanto piuttosto di una gestione poco lineare e di una catena decisionale confusa, che starebbe rallentando la ricostruzione della squadra.

Spalletti avrebbe già espresso idee molto precise sul tipo di Juventus da costruire: una squadra composta da giocatori pronti, affidabili e già abituati alla pressione della Serie A e dei grandi club. Una linea diversa rispetto a quella maggiormente orientata su algoritmi, scommesse e operazioni futuribili.

Massimo Franchi | “Basta! Elkann deve vendere la Juve!”

Nel frattempo, il ruolo di Giorgio Chiellini starebbe assumendo sempre più peso all’interno del progetto bianconero. L’ex capitano viene considerato una figura credibile, legata ai valori storici della Juventus e capace di fare da punto di riferimento tra squadra, proprietà e area sportiva.

Restano invece interrogativi sulle gerarchie interne tra Comolli, Modesto e Ottolini, con una struttura dirigenziale che, almeno all’esterno, appare frammentata e priva di una guida realmente definita.

Ed è proprio su questo scenario che si inserisce lo sfogo di Massimo Franchi: “Basta, Elkann deve vendere la Juve! Come fanno i tifosi ad andare ancora allo stadio e incitare la squadra? Dovrebbero contestare, anche se capisco che possono fare poco…“

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