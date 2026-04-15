“Sarebbe gravissimo: non potrebbe più lavorare” ▷ Roma-Gasperini, spunta un retroscena choc

I rapporti tra la dirigenza della Roma e l’allenatore Gian Piero Gasperini sarebbero sempre più tesi, in un contesto che negli ultimi giorni ha assunto i contorni di una vera e propria frattura interna. Dopo un avvio di collaborazione incoraggiante, con risultati e prestazioni inizialmente convincenti, la situazione avrebbe subito un progressivo deterioramento.

Al centro delle tensioni, secondo quanto trapela dall’ambiente giallorosso, ci sarebbero alcune scelte di mercato e di gestione tecnica non pienamente condivise dall’allenatore. In più occasioni, infatti, avrebbe manifestato perplessità sull’operato del tandem dirigenziale composto da Claudio Ranieri e Frederic Massara. Proprio queste divergenze, inizialmente rimaste sotto traccia, sarebbero emerse con maggiore evidenza nelle ultime settimane.

A riaccendere il dibattito sono state alcune dichiarazioni di Ranieri, che ha rivendicato la condivisione di diverse decisioni tecniche, sostenendo inoltre che Gasperini non sia stata la prima scelta assoluta della società per la guida della squadra, ma una soluzione individuata solo dopo il rifiuto di altri profili. Parole che hanno contribuito a incrinare ulteriormente un equilibrio già fragile.

La vigilia della sfida contro il Pisa avrebbe rappresentato il punto di non ritorno. Le dichiarazioni attorno all’ambiente giallorosso hanno infatti aperto un conflitto latente, fino a quel momento gestito con cautela ma mai del tutto risolto.

Al momento, l’impressione è quella di una situazione congelata, con rapporti ridotti al minimo indispensabile. Fonti vicine all’ambiente parlano di contatti formali e distaccati, con un clima definito da alcuni come “glaciale”, in cui anche semplici interazioni sarebbero diventate sporadiche.

In questo scenario, la posizione della società appare sempre più delicata. Non si esclude infatti che, nelle prossime ore o giorni, possa arrivare una presa di posizione ufficiale per chiarire la linea tecnica e dirigenziale, con l’obiettivo di ricomporre una frattura che, se ulteriormente aggravata, rischierebbe di compromettere la stabilità del progetto sportivo giallorosso.

Roma-Gasperini, spunta un’indiscrezione: “Fosse vera, sarebbe gravissimo”

Secondo indiscrezioni, alcuni profili suggeriti all’allenatore Gian Piero Gasperini, tra cui i calciatori Donyell Malen e Wesley, sarebbero stati proposti attraverso intermediari riconducibili a Pietro Leonardi, figura storica del calcio italiano ma in passato oggetto di provvedimenti disciplinari che ne hanno segnato la carriera.

A Radio Radio Lo Sport, Giancarlo Padovan ha commentato una testimonianza di un tifoso secondo cui Leonardi disporrebbe di un’agenzia di calciatori nella quale risulterebbe coinvolto anche il figlio dell’allenatore giallorosso.

Padovan ha dichiarato: “Questa notizia dovrebbe essere approfondita. Fosse vera, però, sarebbe gravissimo: Gasperini non potrebbe più allenare da nessuna parte!“.

Al momento, si tratta di ricostruzioni e voci non ufficialmente confermate, ma che si inseriscono in un contesto già segnato da frizioni interne.