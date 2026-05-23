Un campionato dominato si chiude con un divertente pareggio a Bologna. Tre reti per parte, che valgono alla squadra di Chivu 87 punti in classifica. Un buon bottino, con il Napoli che nella migliore delle ipotesi potrà classificarsi al secondo posto con 11 punti di distacco. Campionato dominato, trionfo totale dei nerazzurri arricchito anche dalla vittoria in Coppa Italia.

Le contendenti il prossimo anno dovranno recuperare un gap che è certificato dai punti di distacco finali, e dalla tranquillità con cui l’Inter ha potuto giocare le ultime giornate di questo Campionato.