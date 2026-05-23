L’attaccante egiziano classe ’92 potrebbe tornare a giocare nel campionato italiano: la clamorosa indiscrezione.

Momo Salah si appresta a dire addio al Liverpool dopo nove stagioni ricche di gol e successi. L’attaccante egiziano, infatti, non ha rinnovato il contratto in scadenza con i Reds e domenica 24 maggio disputerà la sua ultima partita ad Anfield contro il Brentford. Ma dove giocherà l’anno prossimo il 33enne originario di Nagrig?

La bomba di mercato arriva direttamente dall’Inghilterra e più precisamente da ‘Football Insider’, secondo cui Milan e Roma sarebbero particolarmente interessate all’acquisto del calciatore e starebbero addirittura preparando le prime mosse.

Salah, che ha già vestito la casacca giallorossa dal 2015 al 2017 con 65 presenze e 29 reti, guadagna però circa 16,5 milioni di euro all’anno: una cifra esorbitante, fuori dalla portata dei club di Serie A. Il calciomercato, però, riserva da sempre grandissime sorprese e adesso i tifosi di Milan e Roma sognano ad occhi aperti: un top assoluto come Salah farebbe sicuramente la differenza nel campionato italiano. Seguiremo con grandissima attenzione questa situazione e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso delle prossime settimane.