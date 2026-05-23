“Un anno speciale difficile per me gestire questa emozione, un bel ricordo, era quello che volevo”

Così Pedro saluta la Lazio a margine di una stagione disgraziata della Lazio, che saluta un campione assoluto del calcio. Il commento della vittoria con il Pisa per 2 a 1 con gol dello stesso Pedro è affidata a Fusco: “La modalità scelta dai tifosi della Lazio non scalfisce il Presidente, la squadra resta sola. Nel rispetto delle scelte di tutti, vedremo come andrà. Nel corso della partita mi sono chiesto perché Ratkov non abbia giocato almeno un’ora. Ci sono giocatori che avrebbero meritato almeno 70 minuti per dimostrare quanto valgono. Io continuo a pensare che non c’è bisogno di fare questi 6-7 mesi di università prima di giocare alla corte di Sarri, soprattutto in partite come questa.