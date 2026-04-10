Roma-Pisa, Ferrajolo “A botta calda” ▷ “Le parole di Ranieri su Gasperini? Ecco perché l’ha fatto”

La Roma supera senza difficoltà il Pisa con un netto 3-0, in una gara mai realmente in discussione. Protagonista assoluto è il solito Donyell Malen, che firma la prima tripletta della Serie A 2025/2026 e sale a quota 10 gol stagionali, avvicinandosi alle zone altissime della classifica marcatori: a -1 da Douvikas e a -6 da Lautaro Martínez.

Una vittoria che pesa soprattutto in chiave europea. I giallorossi restano infatti pienamente in corsa per la Champions League, agganciando la Juventus a 57 punti e mantenendo nel mirino il Como, fermo a 58.

Situazione opposta per il Pisa, apparso inermi e senza reazione: i toscani restano ultimi in classifica e attendono ormai solo la condanna aritmetica alla retrocessione in Serie B.

Roma-Pisa, il commento di Luigi Ferrajolo “A Botta Calda”

Al termine della partita, è arrivato il commento di Luigi Ferrajolo:

“Una Roma convalescente che ancora non si è ripresa dalla sveglia di San Siro, ma con un grande centravanti. Non era una partita così semplice come si immaginava: ci sono stati momenti in cui il Pisa ultima in classifica ha messo in difficoltà la Roma...”.

Non è mancato anche un passaggio sulle parole nel pre-gara di Claudio Ranieri: “L’ha fatto perché probabilmente i rapporti non sono buoni, i si devono chiarire a fine stagione e non ora“.

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