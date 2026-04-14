Roma, Gasperini o Ranieri: i Friedkin hanno scelto? ▷ “Sarà inevitabile: condividono il suo sfogo!”

RANIERI O GASPERINI: I FRIEDKIN HANNO SCELTO? – In casa Roma ormai non si parla d’altro. La domanda che aleggia a Trigoria è una sola: chi resterà tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini?

Le recenti dichiarazioni del senior advisor giallorosso, rilasciate alla vigilia della sfida contro il Pisa, hanno acceso definitivamente i riflettori su una situazione che, fino a pochi giorni fa, sembrava sotto controllo. Oggi, invece, i rapporti tra i due appaiono ai minimi storici.

E pensare che solo pochi mesi fa il legame tra Ranieri e Gasperini sembrava destinato a durare. Era stato proprio Ranieri, dopo il finale della scorsa stagione, a spingere per l’arrivo dell’ex tecnico dell’Atalanta sulla panchina romanista, dando vita a un progetto che prometteva stabilità e ambizione. Un’intesa costruita sull’entusiasmo e su una visione condivisa che, però, sembra essersi incrinata rapidamente.

Alla base della frattura ci sarebbero le continue lamentele di Gasperini, legate soprattutto al mercato e alla gestione della rosa. Questioni che, con il passare delle settimane, avrebbero logorato il rapporto con il tandem Massara-Ranieri, figure centrali nelle scelte strategiche del club.

Nonostante le parole concilianti dello stesso Gasperini, che aveva parlato di un incontro chiarificatore previsto in settimana, da Trigoria non arrivano segnali incoraggianti. Quel confronto, almeno finora, non si sarebbe mai concretizzato. Al contrario, filtra un clima di freddezza glaciale: tra i due ci sarebbe stato soltanto un rapido saluto, senza alcun vero dialogo.

Uno scenario che alimenta interrogativi e preoccupazioni. La sensazione è che gli equilibri interni siano ormai saltati, mettendo la proprietà davanti a un bivio delicato. I Friedkin, finora rimasti in silenzio, osservano l’evolversi della situazione, consapevoli che una scelta potrebbe diventare inevitabile.

La domanda, a questo punto, è inevitabile: si arriverà a un chiarimento capace di ricucire lo strappo, oppure la Roma dovrà decidere su chi puntare per il futuro? Le prossime ore potrebbero essere decisive.

“Ranieri o Gasperini? Ecco la posizione dei Friedkin”

Ai microfoni di Radio Radio Lo Sport, il giornalista Ilario Di Giovambattista ha detto la sua sulla delicata situazione che coinvolge Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini.

Secondo Di Giovambattista, la proprietà giallorossa avrebbe già un orientamento piuttosto chiaro: “Se i Friedkin dovessero scegliere tra Gasperini e Ranieri, sceglierebbero il secondo“. Un’indicazione che, se confermata, potrebbe indirizzare in maniera decisiva gli equilibri interni del club.

Il giornalista ha poi aggiunto un retroscena significativo: i Friedkin non sarebbero stati inizialmente a conoscenza dello sfogo di Ranieri, ma una volta informati ne avrebbero condiviso la posizione. Un dettaglio che rafforza ulteriormente la centralità dell’attuale senior advisor nel progetto romanista.