RANIERI-ROMA: MANCA SOLO L’UFFICIALITA’ – La separazione appare ormai imminente, quasi inevitabile, ma resta ancora un nodo da sciogliere: la versione definitiva dei fatti. In casa Roma, infatti, tutto lascia pensare a un addio tra il club e Claudio Ranieri nel suo ruolo di consulente della proprietà. Anche se manca ancora il comunicato ufficiale.

Le voci che circolano nelle ultime ore sono sempre più convergenti. La famiglia Friedkin avrebbe deciso di interrompere il rapporto dopo settimane di tensioni interne, legate soprattutto agli attriti tra Ranieri e l’allenatore Gian Piero Gasperini. Un clima diventato progressivamente più teso, fino a rendere complicata qualsiasi ricucitura.

Ciò che però resta ancora poco chiaro (e rappresenta il vero punto interrogativo della vicenda) è la natura dell’addio. Non è infatti stato ancora definito se si tratti di una scelta unilaterale della proprietà, quindi di un vero e proprio licenziamento, oppure dell’accettazione delle dimissioni presentate dallo stesso Ranieri nei giorni scorsi.

Al momento, dunque, la rottura appare sostanzialmente certa nei fatti, ma resta da capire come verrà formalizzata: dimissioni o esonero. Un dettaglio non secondario, che potrà essere chiarito solo con l’atteso comunicato ufficiale della società.