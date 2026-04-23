Cambia tutto a pochi giorni dall’inizio degli Internazionali d’Italia di tennis: di certo non saranno felici i tifosi. 

Cresce l’attesa per l’esordio di Jannik Sinner al Madrid Open. Il numero 1 del ranking Atp proverà a vincere il quarto Masters 1000 del 2026, dopo i successi a Indian Wells, Miami e Montecarlo, e ad allungare in classifica su Alcaraz (assente per infortunio al polso). Sinner è concentratissimo, anche perché dopo Madrid sarà la volta degli Internazionali d’Italia e il campione di San Candido vuole fare bene davanti ai propri tifosi.

Sinner (Ansa Foto) – RadioRadio

Intanto proprio in vista del torneo sulla terra di Roma, c’è una clamorosa novità che riguarda la copertura televisiva dell’evento: tutte le gare in programma da mercoledì 6 a domenica 17 maggio saranno trasmesse in pay su Sky Sport e un match al giorno in chiaro su Tv8. Niente da fare, dunque, per Rai e Mediaset che aveva mostrato un interesse dopo essersi assicurata già la copertura delle Atp Finals di Torino.

Una pessima notizia per i tantissimi sostenitori di Sinner che non potranno assistere alle imprese del loro idolo sulla tv di stato o su Mediaset, ma si vedranno costretti a vedere gli Internazionali su Sky Sport.