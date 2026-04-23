Cambia tutto a pochi giorni dall’inizio degli Internazionali d’Italia di tennis: di certo non saranno felici i tifosi.

Cresce l’attesa per l’esordio di Jannik Sinner al Madrid Open. Il numero 1 del ranking Atp proverà a vincere il quarto Masters 1000 del 2026, dopo i successi a Indian Wells, Miami e Montecarlo, e ad allungare in classifica su Alcaraz (assente per infortunio al polso). Sinner è concentratissimo, anche perché dopo Madrid sarà la volta degli Internazionali d’Italia e il campione di San Candido vuole fare bene davanti ai propri tifosi.

Intanto proprio in vista del torneo sulla terra di Roma, c’è una clamorosa novità che riguarda la copertura televisiva dell’evento: tutte le gare in programma da mercoledì 6 a domenica 17 maggio saranno trasmesse in pay su Sky Sport e un match al giorno in chiaro su Tv8. Niente da fare, dunque, per Rai e Mediaset che aveva mostrato un interesse dopo essersi assicurata già la copertura delle Atp Finals di Torino.

Una pessima notizia per i tantissimi sostenitori di Sinner che non potranno assistere alle imprese del loro idolo sulla tv di stato o su Mediaset, ma si vedranno costretti a vedere gli Internazionali su Sky Sport.