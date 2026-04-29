Mourinho scatena ancora Camelio ▷ “A Roma ha fatto il minimo sindacale, la Conference conta poco”

A distanza di anni dalla storica notte di Tirana, José Mourinho torna a parlare pubblicamente della sua esperienza alla Roma.

Nel corso dell’intervista, lo ‘Special One’ ha ribadito come il periodo nella capitale italiana abbia rappresentato qualcosa di unico nel suo percorso professionale. Mou ha sottolineato l’intensità dell’ambiente romanista rispetto ad altre realtà di primo livello che ha guidato in passato, come Chelsea, Inter, Real Madrid e Manchester United.

Durante l’incontro con i giornalisti, Mourinho ha insistito soprattutto sul rapporto con il pubblico giallorosso, definendolo un elemento determinante nel rendimento della squadra. Ha ricordato come la spinta dei tifosi sia stata costante, quasi viscerale, capace di incidere anche nei momenti più complessi della stagione.

Naturalmente, uno dei passaggi centrali della conferenza ha riguardato il trionfo nella Conference League 2021-2022. Mourinho ha descritto quella vittoria come un evento fuori scala rispetto ad altri successi europei della sua carriera. Secondo lui, ciò che è accaduto dopo la finale ha rappresentato qualcosa di irripetibile nel calcio moderno.

Sul capitolo chiusura, però, il tono è cambiato. Mourinho ha evitato qualsiasi apertura, chiarendo con fermezza che la sua avventura con la Roma è definitivamente conclusa.

Camelio vs Viviano: “Mourinho è un furbo, a Roma ha fatto il minimo sindacale! Ma qui l’ambiente…”

A Radio Radio Lo Sport, Enrico Camelio ha espresso un giudizio molto critico nei confronti di José Mourinho, utilizzando toni duri e senza particolari filtri.

Secondo Camelio, l’esperienza dell’allenatore portoghese sulla panchina della Roma non sarebbe stata all’altezza delle aspettative: “A Roma ha fatto il minimo sindacale, è un furbetto. Ha vinto una Conference che, per me, vale poco o nulla. Qui ci si accontenta di poco, il livello dell’ambiente è questo…“

Da qui, è nato un duro scontro in diretta con Emiliano Viviano.