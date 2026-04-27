Lazio-Udinese, Fusco “A Botta Calda” ▷”Partita condizionata, ma questa squadra non molla mai!”

Pareggio rocambolesco all’Olimpico tra Lazio e Udinese, che chiudono sul 3-3 al termine di una gara folle, decisa da quattro gol dopo l’80’.

La squadra di Maurizio Sarri, ancora condizionata dalle fatiche contro l’Atalanta, era andata sotto nel primo tempo per il gol di Ehizibue, ma nella ripresa ha reagito trovando il pari con Luca Pellegrini. Dopo diverse occasioni da entrambe le parti — tra cui la traversa di Gustav Isaksen e l’incredibile errore a porta vuota di Nicolò Zaniolo — la partita si è accesa nel finale.

All’80′ Pedro firma il sorpasso biancoceleste, ma l’Udinese risponde subito con Atta, che prima pareggia e poi, in pieno recupero, completa la rimonta. Quando la gara sembra chiusa, al 95′ il palo di Alessio Romagnoli diventa assist per Daniel Maldini, che segna il definitivo 3-3.

Lazio-Udinese, il commento di Alessandro Fusco

Al termine del match, è arrivato il commento di Alessandro Fusco “A Botta Calda”:

“Di buono c’è che la Lazio non ha perso. Questa è una squadra che fa tanti gol nell’ultimo quarto d’ora, significa che non molla mai. Era chiaro che sarebbe stata una partita influenzata dalle fatiche contro l’Atalanta, ma è positivo che abbia lottato fino all’ultimo minuto“.

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