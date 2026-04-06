Inter-Roma, la papera di Svilar scatena Pruzzo: “Certi errori nemmeno al torneo del bar…”

Una sconfitta pesante, forse anche più di quanto dica il punteggio. La Roma esce da San Siro con le ossa rotte dopo il 5-2 contro l’Inter, ma soprattutto con la sensazione di un crollo mentale prima ancora che tecnico. E tra gli episodi che hanno indirizzato la gara, pesa come un macigno la clamorosa incertezza di Svilar sul gol di Calhanoglu, simbolo di un momento inaspettatamente complicato per quello che, fino a poco tempo fa, era stato il giocatore più affidabile dei giallorossi.

Sembra assurdo a ripensarci. Ma per larghi tratti del primo tempo, la squadra giallorossa era riuscita a restare in partita. Dopo l’immediato vantaggio di Lautaro, la reazione era stata concreta, culminata nell’1-1 firmato da Mancini. La Roma aveva preso campo, sfruttando le corsie esterne e mettendo in difficoltà la retroguardia nerazzurra.

Proprio nel momento migliore, però, è arrivato l’episodio che ha cambiato tutto. Allo scadere del primo tempo, Calhanoglu ha provato la conclusione da distanza proibitiva, un destro potente ma tutt’altro che imparabile. Il tiro nasce da molto lontano e non sembra destinato a creare particolari problemi. E invece Svilar, posizionato male e sorpreso dalla traiettoria, si lascia spiazzare dal pallone in maniera goffa. Un errore grave, pesantissimo, che vale il 2-1 per l’Inter e che taglia le gambe alla Roma proprio a un passo dall’intervallo.

Colpisce soprattutto il fatto che l’errore arrivi da chi, negli ultimi mesi, era stato una certezza assoluta. Svilar, spesso decisivo e tra i migliori della stagione romanista, sta attraversando un periodo di flessione tanto evidente quanto insolito. Non solo l’episodio di San Siro: nelle ultime uscite si sono intravisti segnali di insicurezza che contrastano con la continuità e la solidità mostrate in precedenza. Un calo che pesa, perché arriva in un momento chiave della stagione.

Inter-Roma, “Svilar sta sempre troppo fuori dai pali!” ▷ Il commento di Roberto Pruzzo

Un episodio che inevitabilmente ha acceso le critiche e le reazioni, come quella del bomber Roberto Pruzzo in diretta su Radio Radio Mattino – Sport e News.

“Ma quale gioiello di Calhanoglu! Svilar? Quello è un gol che non si prende nemmeno al torneo del bar con gli amici… I portieri non possono e non devono stare sempre così tanto fuori dalla porta. Poi certo, è inspiegabile come quella rete abbia mozzato le gambe la squadra: l’ha annullata completamente dal punto di vista del morale“.

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