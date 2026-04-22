Inter, Padovan scatenato contro tutti ▷ “Sembra che hanno vinto la Champions! Chivu rimane un mediocre”

L’Inter conquista la finale di Coppa Italia al termine di una sfida incredibile, superando 3-2 il Como in rimonta. Una gara ricca di colpi di scena, emozioni e ribaltamenti di fronte, che conferma ancora una volta la forza mentale dei nerazzurri nei momenti più complicati.

La partita si era messa in salita per la squadra guidata da Cristian Chivu. Gli uomini di Cesc Fàbregas, infatti, erano riusciti a portarsi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Baturina e Da Cunha, mettendo in seria difficoltà l’Inter e dando l’impressione di poter controllare il match. Un copione già visto poche settimane fa in campionato, che, anche questa volta, non si è trasformato in una disfatta per i nerazzurri.

Nel momento più delicato è salita in cattedra la qualità e la personalità dei singoli. Su tutti, quella di Hakan Çalhanoğlu, autentico trascinatore della rimonta. Il centrocampista turco ha preso per mano la squadra, firmando una doppietta fondamentale e dimostrando ancora una volta di essere il punto di riferimento tecnico ed emotivo del gruppo.

A completare l’opera ci ha pensato Susic, che all’89’ ha trasformato in oro l’assist dello stesso Çalhanoğlu, facendo esplodere di gioia i tifosi interisti e regalando alla squadra il pass per la finale.

Una vittoria che pesa tantissimo, non solo per il risultato ma anche per il modo in cui è arrivata. L’Inter affronterà ora la vincente della sfida tra Atalanta e Lazio, con la consapevolezza di poter competere fino in fondo.

Il lavoro di Chivu continua a dare risultati importanti. Con lo scudetto ormai vicino e una finale di Coppa Italia da giocare, il sogno del “doblete” resta concreto. Un traguardo ambizioso, che riporterebbe alla memoria l’impresa firmata da José Mourinho e che oggi appare meno lontano grazie a una squadra solida, unita e capace di reagire anche nelle situazioni più difficili.

Inter, duro attacco di Padovan a Chivu: “Mediocre sopravvalutato!”

Nonostante il momento estremamente positivo, non mancano però le critiche. A Radio Radio Lo Sport, il giornalista Giancarlo Padovan è tornato ad attaccare duramente Chivu, sottolineando come, a suo giudizio, l’eliminazione dalla Champions League pesi ancora molto sul giudizio complessivo della stagione.

“Chivu rimane un mediocre sopravvalutato! Non ha dato nulla di tattico alla squadra. Ha vinto un campionato senza concorrenza e in Champions ha fatto pena! E la Coppa Italia non è ancora vinta…“, ha dichiarato Padovan, riaccendendo il dibattito attorno al tecnico nerazzurro.

Parole forti, che contrastano con i risultati ottenuti finora sul campo. Con lo scudetto ormai a un passo e una finale di Coppa Italia da giocare, l’Inter resta in corsa per un “doblete” che renderebbe la stagione più che positiva, al di là delle polemiche.

Ascolta l’intervento integrale sul canale YouTube di Radio Radio – Lo Sport