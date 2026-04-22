Ore caldissime in casa Roma per quel che concerne il futuro di Gian Piero Gasperini: ecco cosa sta succedendo.

Tensione in casa Roma dopo il botta e risposta tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini degli ultimi giorni. Resta avvolto nel mistero il futuro del tecnico giallorosso che, però, adesso detta le condizioni per rimanere nella capitale: un ruolo più centrale nelle dinamiche di calciomercato e uno stravolgimento dell’organigramma dirigenziale visto il rapporto non idilliaco con Ranieri. E, intanto, spunta un dettaglio proprio sul futuro di Gasp.

Secondo i betting analyst di Better e Betflag – come evidenziato da ‘Agipronews’ – Gasperini alla fine rimarrà a Roma, a tal punto che la sua permanenza è quotata a 1,35. Attenzione, però, alle alternative: un suo trasferimento al Milan vale 7,00, mentre sale addirittura a 15,00 un suo approdo sulla panchina della Nazionale italiana. C’è, infine, l’ipotesi romantica di un clamoroso ritorno di Gasperini all’Atalanta, proposta a 20 volte la posta.

Ne sapremo sicuramente di più al termine della stagione in corso, ma una cosa è certa: il futuro di Gasperini è ancora tutto da scrivere e non sono escluse incredibili novità in tal senso.