Elezioni Bulgaria: “Rumen Radev potrebbe venir fuori dalla trappola UE” | Con Claudio Borghi

La recente tornata elettorale in Bulgaria ha acceso il dibattito politico, non solo per il risultato ma per le implicazioni che potrebbe avere negli equilibri europei. La vittoria di Radev, con una percentuale vicina al 50%, rappresenta un segnale forte: una maggioranza orientata verso posizioni più dialoganti con la Russia e potenzialmente pronta a esercitare strumenti decisivi come il diritto di veto in sede europea. Ne abbiamo parlato in diretta con Claudio Borghi.

Il dato sorprende anche per la natura del partito vincente, costruito attorno a una figura già nota – un ex presidente – ma privo, fino a poco tempo fa, di una struttura consolidata. Un fenomeno che richiama dinamiche già viste in altri Paesi dell’Unione.

Bulgaria VS Ungheria

Il confronto con l’Ungheria è inevitabile. La posizione di Viktor Orbán, spesso critica verso l’Unione Europea, si è scontrata con il blocco di circa 19 miliardi di euro di fondi europei destinati al Paese. Una misura che assume i contorni di una pressione politica. In questo contesto emerge la figura di Magyar, descritto come ancora più a destra di Orbán ma con un approccio pragmatico: ottenere comunque le risorse europee per il proprio Paese.

La Bulgaria presenta però caratteristiche ancora più peculiari. L’adozione recente dell’euro, avvenuta senza referendum e — secondo diverse letture — contro una parte significativa dell’opinione pubblica, ha alimentato tensioni interne. Il presidente Radev, tra i principali oppositori della moneta unica, potrebbe ancora tentare di promuovere una consultazione popolare. Se riuscisse a farlo in tempo, prima che il processo diventi irreversibile, questo potrebbe rappresentare un passaggio cruciale per il futuro del Paese.

Manifestazioni e percezioni

Nel frattempo, il dibattito si sposta anche sul piano interno italiano, con le polemiche sui numeri delle manifestazioni in Piazza del Duomo a Milano. Le stime divergono sensibilmente: c’è chi parla di 100 mila partecipanti e chi ridimensiona a una presenza tra i 10 e i 15 mila.

Il confronto con eventi passati alimenta ulteriormente la discussione. Manifestazioni politiche precedenti, organizzate in spazi molto più ridotti come Piazza della Scala, erano state descritte come partecipate da ‘migliaia’ di persone, sollevando interrogativi sulla coerenza delle valutazioni.

E tra ironia e provocazione, abbiamo proposto un paragone destinato a far discutere: quello con i tifosi pronti a riempire Piazza del Duomo per eventuali festeggiamenti calcistici. Un confronto volutamente provocatorio, che però riporta al centro una questione ricorrente: la percezione dei numeri e il loro utilizzo nel racconto politico e mediatico.