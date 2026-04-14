VIDEO | Inter, Chivu massacrato in diretta! “Scarso e presuntuoso” ▷ Padovan litiga con un tifoso

L’Inter di Chivu vince una partita destinata a pesare nella corsa al titolo: al Sinigaglia finisce 4-3 contro il Como, al termine di una rimonta spettacolare da 0-2 firmata dalle doppiette di Marcus Thuram e Denzel Dumfries. Tre punti che portano i nerazzurri a +9 sul Napoli, avvicinando concretamente lo scudetto.

Eppure, nonostante il risultato, il dibattito resta accesissimo. Durante la diretta di Radio Radio – Lo Sport, Giancarlo Padovan ha espresso un giudizio durissimo sull’allenatore dell’Inter, definendolo “presuntuoso e sopravvalutato” e arrivando a inserirlo tra “i peggiori allenatori d’Italia”. Parole che hanno immediatamente acceso lo studio.

Sulla stessa linea anche Furio Zara, che ha criticato la mancanza di identità tecnica: secondo lui, l’allenatore nerazzurro “non ha lasciato una sola idea riconoscibile”.

Al centro della discussione anche il precedente legato ad Alessandro Bastoni, più volte richiamato come simbolo delle polemiche che hanno accompagnato la stagione dell’Inter.

Non sono mancate le reazioni opposte, sia in studio sia tra i tifosi, con interventi duri e un clima di forte tensione. Il punto resta aperto: l’Inter sta vincendo grazie alla superiorità della rosa o ci sono meriti concreti anche nella gestione di Chivu?

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