Clamorosa indiscrezione di mercato su Roberto Mancini che a sorpresa potrebbe tornare nel campionato italiano.

A novanta minuti dalla fine del campionato, Roberto Mancini vede ormai il titolo in Qatar con il suo Al-Sadd ma sarà decisivo lo scontro diretto con l’Al-Shamal di David Prats (che è secondo a -2) proprio nell’ultima giornata del torneo. L’ex commissario tecnico della Nazionale, però, torna ora sotto i riflettori per una clamorosa indiscrezione di calciomercato.

Mancini – secondo alcune informazioni in nostro possesso – avrebbe avuto infatti un contatto diretto con Aurelio De Laurentiis per l’eventuale sostituzione di Antonio Conte, la cui permanenza a Napoli non appare affatto scontata. Il tecnico salentino continua a essere accostato con insistenza alla panchina della Nazionale italiana dopo la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali e, dunque, potrebbe decidere di salutare il club partenopeo.

De Laurentiis non vuole farsi trovare assolutamente impreparato e, proprio per questo motivo, avrebbe individuato proprio nel 61enne di Jesi il sostituto ideale di Conte, ma tutto può ancora succedere. In ogni caso, Roberto Mancini potrebbe davvero tornare ad allenare in Serie A a dieci anni esatti dal suo addio all’Inter (2016).