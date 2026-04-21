INTER-COMO – Pazza rimonta dell’Inter. Va sotto 2-0, ma ha la forza di recuperare e vola in finale di Coppa Italia!

Serata da montagne russe in Coppa Italia, dove l’Inter ribalta il Como con una rimonta clamorosa nel finale, imponendosi per 3-2.

Il primo tempo è vivace e ricco di ritmo, con il Como che sorprende per qualità e coraggio. Al 32’, gli ospiti passano in vantaggio grazie a Martin Baturina: azione personale di Van der Brempt, che lascia sul posto Dimarco e serve a rimorchio il trequartista croato, freddo nel piazzare una conclusione precisa.

A inizio ripresa arriva il raddoppio del Como, favorito da un grave errore in disimpegno di Piotr Zieliński. Nico Paz intercetta e lancia Da Cunha, che batte il portiere con un sinistro preciso sul secondo palo per lo 0-2.

Da quel momento cambia completamente la partita. L’Inter alza il baricentro e inizia un vero e proprio assedio. Al 69’ riapre il match Hakan Çalhanoğlu, con un destro dal limite deviato da Ramon che spiazza Butez.

Il forcing nerazzurro diventa irresistibile nel finale. All’86’ è ancora Çalhanoğlu a firmare il pareggio, questa volta di testa, completando la rimonta. Ma non è finita: all’89’ arriva il gol decisivo di Petar Sučić, che completa una rimonta incredibile e fa esplodere San Siro.

Una vittoria che sembrava impossibile, trasformata in realtà grazie a carattere e qualità. Per il Como resta l’amarezza di un vantaggio sprecato, dopo una prestazione inizialmente quasi perfetta.

Ad attendere gli uomini di Chivu, la vincente di Atalanta-Lazio, in programma domani sera.