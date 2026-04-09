Clamoroso annuncio per quel che riguarda il futuro di Gian Piero Gasperini: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Momento delicatissimo per la Roma dopo il pesantissimo ko sul campo dell’Inter nella trentunesima giornata di Serie A: il 5-2 a favore della squadra di Chivu ha impedito alla Roma di avvicinarsi al quarto posto in classifica del Como, che adesso dista quattro punti.

Sul banco degli imputati è finito anche Gian Piero Gasperini, che adesso rischia di fallire tutti gli obiettivi stagionali dopo la cocente eliminazione dall’Europa League per mano del Bologna. Il tecnico giallorosso, tra le altre cose, non ha un rapporto idilliaco con il direttore sportivo Massara e a fine stagione non sono esclusi colpi di scena.

Ecco quanto dichiarato dal giornalista de ‘Il Messaggero’, Stefano Carina, in diretta a ‘Radio Radio’: “Se credi in Gasperini gli compri i giocatori che ti chiede, tanto non rimane a spasso. Va al Napoli”. Una vera e bomba di calciomercato che rischia di stravolgere completamente il quadro della prossima stagione di Serie A: nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di un ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale italiana e al suo posto alla guida del Napoli – secondo Carina – potrebbe esserci proprio Gasperini.