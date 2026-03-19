BAYERN MONACO-ATALANTA – L’Atalanta saluta la Champions League nel peggiore dei modi: dopo il pesante 6-1 dell’andata, arriva un’altra batosta all’Allianz Arena. I tedeschi si impongono ancora, questa volta 4-1.

Una qualificazione mai realmente in discussione. Se alla vigilia si auspicava almeno una prova d’orgoglio e un match più equilibrato, così non è stato. La formazione bavarese ha dominato per tutti i 90 minuti, confermando il netto divario tecnico e fisico già emerso nella gara d’andata.

Harry Kane, assente nella gara d’andata, ne fa due (al 25′ e al 54′), poi Karl e Diaz sigillano un risultato mai messo in discussione e un confronto senza storia. Per l’Atalanta, il gol della bandiera arriva alla fine, proprio come una settimana fa, e porta la firma di Samardzic (85′).

La Dea, ultima italiana rimasta, esce dunque dalla Champions League, mentre il Bayern Monaco accede ai quarti di finale, confermandosi tra le principali candidate alla vittoria finale.

Ad attendere i bavaresi ci sarà il Real Madrid, in una sfida che si preannuncia come una finale anticipata. Completano il quadro dei quarti di finale Barcellona-Atletico Madrid, PSG-Liverpool e Arsenal-Sporting Lisbona. Le gare d’andata sono in programma il 7 e 8 aprile, mentre il ritorno si disputerà il 14 e 15 aprile.

Bayern Monaco-Atalanta, le opinioni di Martina Santoro ed Enrico Camelio

Nel frattempo, il pesante passivo incassato dall’Atalanta ha acceso il dibattito a Radio Radio Mattino – Sport & News, dove si sono confrontati Martina Santoro ed Enrico Camelio.

Camelio ha criticato l’atteggiamento del Bayern, ritenuto eccessivo nonostante il risultato ormai acquisito, definendo i bavaresi “maleducati” per aver continuato ad attaccare.

Di parere opposto Martina Santoro, che ha difeso l’approccio dei tedeschi: “Vogliamo essere competitivi a certi livelli e poi pretendiamo che gli avversari si fermino? Il rispetto passa anche dal dimostrare la propria superiorità fino in fondo. Sarebbe stato peggio limitarsi a gestire il possesso contro un avversario ritenuto inferiore“.