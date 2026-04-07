Nuovo colpo di scena proprio nei giorni in cui si disputa il Masters di Montecarlo: Sinner ancora protagonista.

Dopo i trionfi ai Masters di Indian Wells e Miami, Jannik Sinner si appresta a scendere in campo a Montecarlo per il primo grande torneo della stagione su terra. Il numero 2 del ranking Atp, infatti, affronterà nelle prossime ore il francese Ugo Humbert nel match valido per i sedicesimi di finali: un appuntamento importantissimo che potrebbe permettere all’azzurro di calare il tris dopo il prestigioso Sunshine Double.

Intanto, però, c’è subito un colpo di scena che riguarda proprio Sinner. Negli ultimi giorni si era parlato con una certa insistenza di una sua rottura con Laila Hasanovic, ma i due sono apparsi felicissimi insieme, come mostra un video che li ritrae al ristorante Cipriani di Montecarlo.

Sinner è arrivato a bordo della sua bellissima Porsche 911 Carrera 4 GTS grigio metallizzato, dal costo di circa 200mila euro: le voci su una possibile rottura tra Sinner e la Hasanovic per il momento sono state messe dunque a tacere, ora la parola passa al campo con il campione di San Candido pronto a fare la voce grossa anche sulla terra di Montecarlo.