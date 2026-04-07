Nuovo colpo di scena proprio nei giorni in cui si disputa il Masters di Montecarlo: Sinner ancora protagonista. 

Dopo i trionfi ai Masters di Indian Wells e Miami, Jannik Sinner si appresta a scendere in campo a Montecarlo per il primo grande torneo della stagione su terra. Il numero 2 del ranking Atp, infatti, affronterà nelle prossime ore il francese Ugo Humbert nel match valido per i sedicesimi di finali: un appuntamento importantissimo che potrebbe permettere all’azzurro di calare il tris dopo il prestigioso Sunshine Double.

Jannik Sinner in primo piano
Sinner (Screenshot da profilo X @sinneristi1) – Radioradio.it

Intanto, però, c’è subito un colpo di scena che riguarda proprio Sinner. Negli ultimi giorni si era parlato con una certa insistenza di una sua rottura con Laila Hasanovic, ma i due sono apparsi felicissimi insieme, come mostra un video che li ritrae al ristorante Cipriani di Montecarlo.

Sinner è arrivato a bordo della sua bellissima Porsche 911 Carrera 4 GTS grigio metallizzato, dal costo di circa 200mila euro: le voci su una possibile rottura tra Sinner e la Hasanovic per il momento sono state messe dunque a tacere, ora la parola passa al campo con il campione di San Candido pronto a fare la voce grossa anche sulla terra di Montecarlo.