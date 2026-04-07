SPORTING CP U-15 – Clamoroso episodio nel calcio giovanile internazionale. Al termine della finale della Iber Cup Under 15, persa per 0-1 contro il Blackburn Rovers, alcuni giocatori dello Sporting CP si sono resi protagonisti di un grave gesto nei confronti dell’arbitro.

Secondo le ricostruzioni, al fischio finale diversi giovani calciatori della formazione portoghese avrebbero circondato il direttore di gara, spingendolo e insultandolo in maniera veemente. Un comportamento che ha immediatamente suscitato indignazione, soprattutto considerando il contesto educativo e formativo in cui si inserisce il calcio giovanile.

Sporting CP U-15: maxi squalifiche in arrivo

Al momento, non sono ancora state ufficializzate sanzioni disciplinari, ma il quadro delle possibili conseguenze appare già piuttosto severo. In base ai regolamenti standard della Iber Cup e della Federazione calcistica portoghese (FPF), episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara prevedono provvedimenti significativi.

Tra le sanzioni più probabili figurano lunghe squalifiche per i giocatori coinvolti, che potrebbero variare da sei a dodici partite, o addirittura estendersi per diversi mesi. Non è esclusa nemmeno una squalifica a vita dalle future edizioni della Iber Cup per i responsabili più gravi. Parallelamente, lo Sporting CP potrebbe essere colpito da pesanti multe e da ulteriori misure disciplinari.

Sul piano interno, l’accademia del club portoghese è chiamata ora a prendere una posizione netta. Possibili provvedimenti includono la sospensione o l’esclusione definitiva dalla squadra per i giovani maggiormente coinvolti nell’aggressione.

Le ripercussioni più pesanti, tuttavia, rischiano di colpire proprio i ragazzi protagonisti dell’episodio. Comportamenti di questo tipo, soprattutto in età così precoce, possono compromettere seriamente il percorso di crescita sportiva e personale, mettendo in discussione il loro futuro nelle accademie calcistiche di alto livello.

La decisione definitiva da parte degli organi competenti è attesa nei prossimi giorni. Nel frattempo, l’episodio riaccende il dibattito sull’importanza dei valori educativi nello sport giovanile, dove il rispetto delle regole e delle figure arbitrali dovrebbe rappresentare un principio fondamentale, prima ancora del risultato sul campo.