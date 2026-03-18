Alla vigilia della gara di ritorno tra Bayern Monaco e Atalanta, l’allenatore della Dea Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa. Dopo il clamoroso 6-1 subito nella gara d’andata alla New Balance Arena, i bergamaschi si trovano di fronte a una missione che rasenta l’impossibile. Eppure, nella conferenza stampa della vigilia, l’allenatore nerazzurro Raffaele Palladino ha voluto sottolineare come la partita di ritorno rappresenti molto più di una semplice formalità.

L’impegno all’Allianz Arena, uno degli stadi più difficili d’Europa, si preannuncia infatti come un banco di prova fondamentale non solo sul piano tecnico, ma soprattutto su quello caratteriale. Davanti a un pubblico numeroso e caloroso, l’Atalanta sarà chiamata a riscattare l’immagine offuscata dalla pesante sconfitta dell’andata, offrendo una prestazione che possa restituire dignità al proprio percorso europeo.

Palladino, pur senza nascondere le difficoltà legate al risultato maturato nella prima sfida, ha ribadito l’importanza di scendere in campo con spirito combattivo: “Mi aspetto una partita di orgoglio. Ci confrontiamo con una squadra fortissima, nel loro stadio, davanti a tanti spettatori. Cercheremo di fare la nostra prestazione: vogliamo dimostrare che i sei gol dell’andata sono stati davvero tanti e cercheremo di essere più competitivi possibile“.

Non manca, inoltre, un richiamo al valore simbolico della competizione. Palladino ha infatti sottolineato con orgoglio il ruolo dell’Atalanta come unica rappresentante italiana ancora in corsa negli ottavi: “Rappresentare l’Italia in Germania è per noi motivo di grande orgoglio. Diciamocelo: siamo l’unica squadra italiana a stare in un ottavo di Champions League e siamo davvero felici di questo“.

La sfida contro il Bayern Monaco, dunque, assume i contorni di una prova d’onore, in cui l’Atalanta cercherà di ritrovare compattezza, carattere e spirito di appartenenza, elementi indispensabili per uscire a testa alta da una competizione tanto prestigiosa quanto impegnativa.