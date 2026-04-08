Il Bayern Monaco espugna il Bernabeu e si prende il primo round dei quarti, ma il Real Madrid resta pienamente in corsa grazie al guizzo di Kylian Mbappé.

Real Madrid-Bayern Monaco: iniziale dominio tedesco, poi…

Per lunghi tratti, il match è stato un vero e proprio monologo bavarese. La squadra di Kompany ha imposto ritmo e qualità, trovando il vantaggio al 40’ con Luis Diaz, al termine di un’azione corale costruita alla perfezione insieme a Harry Kane e Gnabry.

L’inizio di ripresa è uno shock per i Blancos: dopo appena 20 secondi, è ancora Kane a colpire, con un destro preciso che vale lo 0-2 e gela il Bernabeu. Il Real Madrid accusa il colpo, il pubblico si ammutolisce e la sensazione è che la qualificazione possa scivolare via.

Mbappé tiene vivo il Real, Neuer protagonista

Eppure, proprio quando tutto sembra compromesso, emerge il talento dei campioni. L’ingresso di Bellingham e Brahim Diaz cambia volto alla squadra di casa, che alza il baricentro e aumenta la pressione.

Il protagonista diventa Mbappé, che nonostante una serata complicata riesce a trovare il gol dell’1-2, fondamentale per tenere aperto il discorso qualificazione. Niente di più però, malauguratamente per le Merengues. Un gigantesco Manuel Neuer, infatti, si rende autore di una prestazione straordinaria. Con interventi decisivi e uscite estreme fino quasi a centrocampo che hanno permesso ai tedeschi di portare a casa una vittoria pesantissima.

Errori, polemiche e verdetto aperto

Alla fine dei novanta minuti, è tempo di un bilancio finale. Il Real Madrid si trova costretto a leccarsi le ferite, pagando anche una serata difficile di una delle sue stelle più scintillanti: Vinicius (il brasiliano ha sbagliato i passaggi che hanno dato il via alle azioni da gol degli avversari).

Dall’altra parte, il Bayern Monaco conferma tutto il suo potenziale offensivo, ma con una notevole mancanza di cinismo sotto porta, oltre ad alcune evidenti fragilità difensive. Anche nel finale infatti i bavaresi sprecano diverse occasioni e lasciano colpevolmente in vita un avversario che storicamente (si sa), sa essere sempre molto pericolo. Anche quando i pronostici danno l’idea del contrario.

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