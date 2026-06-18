LA REAZIONE DI ZIDANE – La sfida tra Argentina e Algeria ai Mondiali verrà ricordata soprattutto per l’ennesima impresa di Lionel Messi. A quasi 39 anni, il fuoriclasse argentino ha firmato una straordinaria tripletta nella vittoria della Selección, raggiungendo Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori nella storia della Coppa del Mondo e confermando ancora una volta il proprio status di leggenda del calcio.

Accanto alla serata da sogno di Messi, però, c’è stato anche un protagonista involontario. Si tratta di Luca Zidane, portiere dell’Algeria e figlio dell’ex campione francese Zinedine Zidane, autore di una prestazione complicata che ha attirato l’attenzione di tifosi e media.

Il momento più difficile della sua partita è arrivato in occasione del secondo gol dell’Argentina. Su una conclusione respinta in modo impreciso, il portiere algerino ha di fatto servito il pallone a Messi, che da rapace dell’area non si è lasciato sfuggire l’occasione per firmare il raddoppio. Un errore pesante, arrivato nella partita più importante della sua carriera internazionale.

Zidane sconsolato in tribuna

Sugli spalti era presente anche Zinedine Zidane. Le telecamere lo hanno inquadrato in più occasioni durante l’incontro, mostrando espressioni di evidente preoccupazione e delusione dopo i gol subiti dal figlio. Le immagini dell’ex numero 10 della Francia sono rapidamente diventate virali sui social.

Per Luca Zidane si tratta di una serata particolarmente amara anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate nei giorni precedenti al match. Il portiere aveva infatti raccontato come il peso del cognome continui ad accompagnarlo in ogni partita: “La gente aspetta l’errore per parlare del mio cognome“.

Le statistiche confermano una serata da dimenticare. Zidane ha effettuato soltanto tre parate e ha chiuso la gara con un dato di gol evitati pari a -0,78, indice del fatto che ha subito più reti rispetto a quelle attese in base alle occasioni create dall’Argentina.