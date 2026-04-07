C’è una voce di Alessandro Meluzzi, sarà vera?

Dopo un lungo periodo di assenza dai social, Alessandro Meluzzi è tornato a farsi “vedere” con un post audio pubblicato su Facebook, in cui sembrerebbe limitarsi ad augurare una buona Pasqua. Un messaggio semplice, diretto, che a prima vista potrebbe sembrare un normale aggiornamento, ma che in realtà ha subito attirato l’attenzione di molti utenti. Negli ultimi mesi, infatti, non si avevano più sue notizie pubbliche, e proprio questo silenzio ha reso la sua ricomparsa ancora più significativa.

Il post, pur nella sua brevità, ha riacceso curiosità e interrogativi: si tratta davvero di un ritorno attivo, oppure di un episodio isolato? E soprattutto, in un’epoca in cui i contenuti digitali possono essere facilmente manipolati o generati artificialmente, viene spontaneo chiedersi quanto sia autentica questa comunicazione.

Oggi più che mai, con l’avanzare delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale, distinguere tra ciò che è reale e ciò che non lo è sta diventando sempre più complesso. E allora la domanda resta aperta: possiamo essere certi che dietro quel post ci sia davvero lui?